Inter de Milán aplasta 5-0 al Torino y marca territorio en el inicio de la Serie A

El Inter de Milán comenzó su campaña en la Serie A de manera perfecta cuando Marcus Thuram anotó dos veces en una cómoda victoria por 5-0 sobre un deslucido Torino el lunes.

Alessandro Bastoni cabeceó un gol desde un tiro de esquina después de 17 minutos y Thuram añadió un segundo 18 minutos después.

El argentino Lautaro Martínez aprovechó un error defensivo para poner el 3-0 al inicio de la segunda mitad, y Thuram hizo el cuarto justo después de la hora de juego.

Ange-Yoan Bonny completó la goleada tras otro error defensivo.

El resultado deleitó al nuevo entrenador del Inter, Christian Chivu, y a los aficionados que esperan que el equipo pueda dejar atrás el mal final de la temporada pasada.

El Inter perdió por poco el scudetto ante el Napoli y sucumbió ante el Paris Saint-Germain en una final de la Liga de Campeones de un solo lado.

Udinese empata con Verona

Más temprano, Udinese y Verona completaron un tibio empate 1-1.

Ambos equipos terminaron con 44 puntos la temporada pasada y no hubo nada que los separara en su primer partido de la temporada.

Ambos goles también vinieron de tiros de esquina en la segunda mitad.

Udinese anotó primero cuando Thomas Kristensen cabeceó un centro de Sandi Lovric con el pie derecho.

Pero 20 minutos después, Suat Serdar reaccionó más rápido al pase de Giovane y se adelantó para anotar desde corta distancia.