Jazz Chisholm Jr. pega jonrón de desempate en la 8va y Yankees vencen 2-1 a Dodgers

Jazz Chisholm Jr. conectó un jonrón para romper el empate en la octava entrada y cinco lanzadores de los Yankees se combinaron para permitir cuatro hits, mientras Nueva York superó por 2-1 a los Dodgers de Los Ángeles el domingo para dividir su doble cartelera de día y noche.

Cody Bellinger pegó temprano un sencillo productor de una carrera y los Yankees ganaron apenas por segunda vez en sus últimos 11 juegos en casa, evitando una barrida de tres partidos por parte de sus viejos rivales de octubre, en la primera visita de los Dodgers al Bronx desde que ganaron la Serie Mundial de 2024.

Tras la suspensión por lluvia del sábado por la noche, los Dodgers se llevaron el primer juego 8-2, mientras Yoshinobu Yamamoto lanzó un juego completo de cuatro imparables, el primero de temporada regular en 66 aperturas en las Grandes Ligas.

Horas después, fueron siete lanzadores de un renovado cuerpo de relevistas de Los Ángeles quienes silenciaron a la alicaída alineación de los Yankees en un juego de bullpen para los Dodgers. Nueva York no logró anotar en la quinta entrada después de llenar las bases sin outs y, en total, dejó a 11 corredores en circulación.

Pero los Yankees también tuvieron éxito con un juego de bullpen, ya que Ryan Yarbrough, Paul Blackburn y Brent Headrick se combinaron para mantener a los Dodgers sin carreras con tres imparables durante siete entradas, antes de que el bateador emergente Tommy Edman conectara un jonrón con el segundo lanzamiento de Fernando Cruz para abrir la octava, igualando el marcador 1-1.

Fue el segundo jonrón de Edman esta temporada y el tercer cuadrangular como emergente en su carrera. El anterior llegó el 10 de julio de 2021, con San Luis en casa de los Cachorros de Chicago.

Después de boletos consecutivos con un out, el cerrador David Bednar (4-3) entró y ponchó a Shohei Ohtani antes de que Chisholm se desplazara desde la segunda base hacia el jardín derecho corto para realizar una atrapada inestable del elevado del cubano Andy Pagés que puso fin a la entrada.

Con un out en la parte baja, Chisholm conectó en dirección contraria una recta 1-0 de Evan Phillips (0-1) hacia el jardín entre izquierdo y central para su 14to jonrón.

Bednar sorteó un boleto al primer bateador en la novena, retirando a Edman con un elevado que terminó el juego con su lanzamiento número 32 de la noche.

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