La apuesta de Gilberto Mora para evitar cirugía y llegar al Mundial 2026 con México

A principios de año, Gilberto Mora enfrentó una disyuntiva: operarse de una lesión y poner en riesgo su primera participación en una Copa del Mundo o rehabilitarse y estar a tiempo para la cita en su país.

El volante de 17 años eligió lo segundo y hasta ahora su apuesta lo tiene a poco más de un mes de un histórico debut con la selección de México.

Mora fue diagnosticado con una lesión en la ingle que lo mantuvo fuera de juego con Tijuana durante dos meses, pero reapareció para disputar dos partidos como suplente y otros dos más como titular antes de comenzar esta semana con los entrenamientos del Tri.

“Fue un poco larga la recuperación, pero siempre tuve fe de que podría estar en el Mundial”, dijo Mora previo al entrenamiento de México. “Nunca tuve miedo, pero sí preocupación de ver si llegaba, pero confíe en los médicos que me apoyaron y gracias a Dios estoy aquí”.

Bajo el técnico Javier Aguirre, Mora irrumpió a la titularidad con la selección en los partidos definitorios de la Copa Oro del año pasado, cuando tenía 16 años, y el Mundial 2026 podría ser la gran vitrina que necesita para cumplir el anhelo de jugar en Europa.

“Al principio si estaba triste cuando se dio lo de la lesión, pero siempre confíe en mí para salir de la lesión”, aseguró. “Trabajé todos los días para poder estar aquí en selección, no lo veía lejos porque sabía que podía llegar.”

Un Mundial destacado con la selección mexicana ayudaría mucho la carrera del jugador. De acuerdo con su agente Rafaela Pimenta, existen varias ofertas europeas desde el año pasado, pero esperarán a que concluya la Copa del Mundo para analizar opciones.

“Para mí es una motivación el representar al país en un Mundial y trataré de dar lo mejor de mí”, dijo Mora. “Después veremos qué pasa”.

Cuando Mora pise el campo durante la Copa del Mundo se convertirá en el jugador mexicano más joven en participar en una Copa del Mundo. Superará la marca que actualmente ostenta Manuel Rosas, quien debutó en el Mundial de 1930 con 18 años y 88 días.

El norirlandés Norman Whiteside ostenta el récord como el jugador más joven en debutar en un Mundial. Tenía 17 años y 40 días cuando jugó en España 1982. Mora cumplirá 18 años el 14 de octubre y no alcanzaría ese récord.

“No me fijo mucho en eso, trato de disfrutar el momento y trataré de dar lo mejor de mí si me toca jugar”, aseguró el jugador. “Daré lo mejor para que todos se sientan identificados conmigo, pero no pienso en eso (récords)”.

México debuta en el Mundial el 11 de junio cuando se enfrente a Sudáfrica en el Estadio Azteca.

Mora ya posee varios récords. En agosto de 2024 se convirtió en el jugador más joven en ser titular y anotar en la primera división mexicana, con 15 años y 320 días. También es el más precoz en debutar con la selección mexicana, haciendo su aparición oficial a los 16 años y 94 días en enero de 2025.

Podrá incrementar esa cifra si sigue sano hasta el Mundial, pero si no recae, su apuesta habrá sido ganadora.

“Hubo una opción de operar y de no operar, pero yo siempre pensé en no operar y dejar que el tiempo pasara", añadió Mora. "Quería que el cuerpo se recuperara solo y gracias a Dios estoy aquí otra vez.”

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Cobertura de AP sobre el Mundial: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa