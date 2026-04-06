Elevado de sacrificio de Schanuel da a Angelinos triunfo 8-7 sobre Marineros en 11 entradas

Nolan Schanuel impulsó al corredor automático Adam Frazier con un elevado de sacrificio con un out en la 11.ª entrada para darle el domingo a los Angelinos de Los Ángeles una victoria de 8-7 con walk-off sobre los Marineros de Seattle.

El zurdo de los Marineros Gabe Speier (0-2) dio base por bolas intencional a Zach Neto para abrir la parte baja de la 11.ª, y ambos corredores avanzaron con el toque de sacrificio de Ozwald Peraza.

Schanuel, quien bateó para doble matanza con corredores en primera y tercera para terminar la octava, elevó una pelota al cubano mexicano jardinero izquierdo Randy Arozarena, cuyo tiro al plato salió desviado.

Shaun Anderson (1-0) ponchó a Cal Raleigh con las bases llenas para cerrar la parte alta de la 11.ª. Anderson permitió una carrera en dos entradas lanzadas.

Mike Trout, quien conectó un doble y anotó en la tercera, salió en la octava después de ser golpeado en la mano izquierda por una recta de 94 mph de Casey Legumina. Las radiografías fueron negativas y Trout figura como día a día.

El cerrador mexicano de los Marineros, Andrés Muñoz, retiró en orden la parte baja de la novena.

Por los Marineros, el dominicano Julio Rodríguez de 5-1 con una anotada y una producida. El venezolano Leo Rivas de 3-1 con dos producidas.

Por los Angelinos, el cubano Jorge Soler de 4-2 con dos producidas.

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