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Elevado de sacrificio de Schanuel da a Angelinos triunfo 8-7 sobre Marineros en 11 entradas

MARINEROS ANGELINOS
MARINEROS ANGELINOS (AP)

Nolan Schanuel impulsó al corredor automático Adam Frazier con un elevado de sacrificio con un out en la 11.ª entrada para darle el domingo a los Angelinos de Los Ángeles una victoria de 8-7 con walk-off sobre los Marineros de Seattle.

El zurdo de los Marineros Gabe Speier (0-2) dio base por bolas intencional a Zach Neto para abrir la parte baja de la 11.ª, y ambos corredores avanzaron con el toque de sacrificio de Ozwald Peraza.

Schanuel, quien bateó para doble matanza con corredores en primera y tercera para terminar la octava, elevó una pelota al cubano mexicano jardinero izquierdo Randy Arozarena, cuyo tiro al plato salió desviado.

Shaun Anderson (1-0) ponchó a Cal Raleigh con las bases llenas para cerrar la parte alta de la 11.ª. Anderson permitió una carrera en dos entradas lanzadas.

Mike Trout, quien conectó un doble y anotó en la tercera, salió en la octava después de ser golpeado en la mano izquierda por una recta de 94 mph de Casey Legumina. Las radiografías fueron negativas y Trout figura como día a día.

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El cerrador mexicano de los Marineros, Andrés Muñoz, retiró en orden la parte baja de la novena.

Por los Marineros, el dominicano Julio Rodríguez de 5-1 con una anotada y una producida. El venezolano Leo Rivas de 3-1 con dos producidas.

Por los Angelinos, el cubano Jorge Soler de 4-2 con dos producidas.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

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