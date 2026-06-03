Edward Cabrera y Matthew Boyd están cerca de volver a la rotación de Cachorros

Edward Cabrera y Matthew Boyd están cerca de regresar a la diezmada rotación de los Cachorros de Chicago tras quedar fuera por lesiones.

Se espera que Cabrera abra por Chicago este fin de semana. Boyd tiene previsto realizar el sábado su segunda apertura de rehabilitación con la sucursal de la Triple-A en Iowa.

Si esa salida transcurre bien, el plan es que Boyd regrese a los Cachorros en ese momento.

El dominicano Cabrera fue colocado en la lista de lesionados de 15 días el 24 de mayo debido a una ampolla en el dedo medio de la mano derecha. Boyd está volviendo tras una cirugía en la rodilla izquierda.

“Necesitamos que regresen peloteros sanos y, sin duda, todas las señales actuales apuntan a que volverán en el corto plazo”, comentó el martes el manager Craig Counsell.

Chicago convocó desde Iowa al lanzador derecho Tyler Ferguson antes del primer juego de su serie contra los Atléticos. El zurdo Jordan Wicks fue enviado a ligas menores.

A Wicks le anotaron 11 carreras y le conectaron 13 hits en 6 1/3 innings a lo largo de dos aperturas después de que lo ascendieron cuando Cabrera fue apartado por su ampolla.

Los Cachorros se han visto afectados por las lesiones esta temporada, especialmente en la rotación. El lanzador derecho Cade Horton se perderá el resto de la campaña debido a una cirugía de codo.

Se espera que Justin Steele regrese en algún momento este año, pero su calendario es incierto después de sufrir un contratiempo en su recuperación de una lesión de codo.

Cabrera, de 28 años, tiene marca de 3-2 con efectividad de 4,00 en 10 aperturas durante su primera temporada con Chicago.

El derecho fue adquirido en enero mediante un canje con Miami.

Cabrera, quien tuvo problemas repetidos con ampollas en el dedo medio durante su etapa con los Marlins, realizó una sesión de bullpen el domingo en San Luis.

La rodilla de Boyd empezó a molestarlo mientras jugaba con sus hijos en casa. El zurdo de 35 años, que abrió por los Cachorros en el día inaugural, tiene una marca de 2-1 con una efectividad de 6,00. Fue activado de la lista de lesionados de 15 días el 22 de abril tras quedar fuera por una distensión de bíceps.

Boyd acordó un contrato de dos años y 29 millones de dólares con Chicago en diciembre de 2024. El año pasado terminó con un registro de 14-8 y una efectividad de 3,21 en 31 aperturas, fue seleccionado al Juego de Estrellas de la Liga Nacional y ayudó a que los Cachorros llegaran a los playoffs por primera vez desde 2020.

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