Cerveceros, clasificados a playoffs, remontan déficit de 5 carreras y superan 9-8 a Cardenales

Caleb Durbin conectó un doble que empató el juego en la décima entrada y el venezolano Andruw Monasterio siguió con el sencillo que dio el sábado a los Cerveceros de Milwaukee un triunfo de 9-8 sobre los Cardenales de San Luis.

Los Cerveceros, que ya están en los playoffs, remontaron una desventaja de cinco carreras.

Los jugadores de Milwaukee salieron al campo conscientes de que ya tenían asegurado al menos un comodín de la Liga Nacional, horas después de que los Mets de Nueva York cayeron ante Texas.

Pero los líderes de la División Central de la Liga Nacional apenas aflojaron.

Después de ir perdiendo 6-1 en la sexta entrada, lograron anotar cinco carreras en la octava y novena para empatar 7-7 con sencillos productores dentro del cuadro por parte de los venezolanos Jackson Chourio y William Contreras.

Por los Cardenales, el panameño Iván Herrera de 5-3 con dos anotadas y una producida. Los venezolanos Willson Contreras de 2-1 con una anotada y una producida, Pedro Pagés de 4-1 con una anotada.

Por los Cerveceros, los venezolanos Chourio de 4-2 con una anotada y una empujada, William Contreras de 3-2 con trs producidas, Andruw Monasterio de 1-1 con una anotada y una remolcada.

_____

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.