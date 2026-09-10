Kuminga eligió a los Timberwolves por una conexión genuina que sintió

Jonathan Kuminga se tomó muy en serio la intensa labor de convencimiento de algunos de los miembros más importantes de los Timberwolves de Minnesota para completar su quinteto titular y ayudarlos a perseguir un campeonato de la NBA.

El encaje en la cancha estaba ahí, por supuesto. La oportunidad de unirse a un equipo ganador también. Pero los esfuerzos adicionales y las conexiones significativas que los Timberwolves establecieron con Kuminga, de 23 años, dejaron clara su decisión sobre dónde jugar esta temporada, aunque podría haber ganado más dinero en otro lugar.

Desde el presidente de operaciones de baloncesto Tim Connelly hasta el asistente de operaciones de baloncesto Alonzo Gee, que lo visitó en Miami, pasando por las llamadas telefónicas regulares de los bases estrella LaMelo Ball y Anthony Edwards, Kuminga se dio cuenta rápidamente de la fuerza del interés que tenían en él.

“Especialmente Ant, él me llamaba cada vez. Se preocupaba por mí, y era una persona muy, muy genuina. No tenía por qué hacer eso. Eso simplemente demuestra cuánto quiere traerme aquí”, señaló Kuminga el jueves en el Target Center, durante una conferencia de prensa de presentación.

Las conversaciones también fueron más allá del baloncesto, desde criar a niños pequeños hasta ir a pescar.

“Que quisieran que yo estuviera aquí se sintió real, y eran personas muy genuinas, de esas con las que puedes sentarte y tener una conversación. Creo que ahí fue cuando sentí la vibra”, añadió Kuminga.

Después de que los Wolves traspasaran a Julius Randle y Naz Reid como parte de la adquisición bomba de Ball, se quedaron con un enorme vacío en la posición de ala-pívot. Intentaron fichar a LeBron James, aunque sabían que era una posibilidad remota.

Pero la oportunidad de usar su limitado espacio bajo el tope salarial en un contrato de dos años y 12,4 millones de dólares para un jugador joven y polivalente como Kuminga era demasiado buena como para dejarla pasar. La sólida relación que ya existía con su agente, Aaron Turner, ayudó a sentar las bases del acuerdo.

Kuminga, seleccionado por los Golden State Warriors con la séptima elección global en 2021, que originalmente pertenecía a los Wolves, ganó un título de la NBA como novato. El oriundo de la República Democrática del Congo fue titular en 46 partidos y promedió un máximo de su carrera de 16,1 puntos por partido en 2023-24.

Sin embargo, se perdió gran parte de la temporada siguiente por una lesión en el tobillo derecho y luego quedó fuera de la rotación del entrenador Steve Kerr en 2025-26, antes de ser traspasado a los Atlanta Hawks.

Con una opción de jugador en su contrato para el segundo año, Kuminga no tendrá que esperar mucho para cobrar en grande si se mantiene sano y rinde bien. Aún falta por responder la pregunta de cómo los Wolves, con su nueva configuración, repartirán el balón más allá de un perímetro que lanza mucho, con el alero Jaden McDaniels también en la mezcla para recibir toques con regularidad. Ayo Dosunmu, adquirido de los Bulls en la fecha límite de traspasos de la temporada pasada, también aporta anotación desde la banca.

Pero Edwards ha encabezado un impulso durante la pretemporada para convertir a los Wolves en un equipo más conectado, tanto fuera de la cancha como dentro de ella. El atletismo y la intensidad de Kuminga deberían ayudar a su defensa tanto como a su ataque.

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