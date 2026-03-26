Kulusevski tuvo una 'pequeña intervención' en la rodilla lesionada tras cojear en Suecia

El mediocampista del Tottenham Dejan Kulusevski reveló que se sometió el jueves a una “pequeña intervención” en su rodilla derecha lesionada, que lo ha mantenido fuera de las canchas toda la temporada y por lo que se perderá el playoff de eliminatoria al Mundial con Suecia.

Kulusevski ha estado esta semana en la concentración de Suecia, en la preparación para el partido de semifinales del repechaje contra Ucrania en Valencia, España, pero no fue incluido en la convocatoria y no jugará.

Un video mostró a Kulusevski aparentemente caminando con cojera, y recurrió a Instagram para explicar el motivo.

“Solo para aclarar las cosas. Cojeo porque me hicieron una pequeña intervención en la rodilla hace 2 semanas. Entraron y sacaron lo que no se suponía que estuviera ahí. La rodilla está genial ahora”, explicó Kulusevski en Instagram.

Kulusevski no juega con su club ni con su selección desde mayo pasado, cuando se lesionó la rodilla en un partido de la Liga Premier.

Ha sido una baja importante para el Tottenham, que lucha por evitar el descenso.

El entrenador interino del Tottenham, Igor Tudor, manifestó la semana pasada que no había un plazo definido para el posible regreso de Kulusevski.

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