Knueppel rompe récord de triples de novato en paliza de Hornets a Pacers

Kon Knueppel rompió el récord de triples en una temporada para un novato en la NBA y anotó 28 puntos, Brandon Miller sumó 33 y los Hornets de Charlotte vapulearon el jueves 133-109 a los Pacers de Indiana.

Knueppel necesitaba seis triples para superar la marca de novato de 206 establecida por Keegan Murray en 80 partidos en 2022-23. El líder de la NBA en triples durante esta campaña acertó 8 de 12 para llegar a 209 —en apenas 59 partidos.

Stephen Curry, de Golden State, posee el récord general en una campaña con 402.

El triple que rompió el récord llegó cuando faltaban 9:41 minutos por jugar en el cuarto periodo. Knueppel amagó el tiro ante Quintin Jackson para hacerlo saltar, botó hacia la izquierda y lanzó. El balón rebotó alrededor del aro antes de entrar.

Knueppel, la cuarta selección global procedente de Duke, ayudó a que los Hornets mejoraran a 12-3 en sus últimos 15 partidos. Además, han ganado sus últimos nueve encuentros como visitantes.

Andrew Nembhard encabezó a Indiana con 20 puntos, y Micah Potter aportó 19. Los Pacers permitieron 130 puntos por tercer partido consecutivo, algo que apenas ha ocurrido por tercera vez en la historia de la franquicia.

