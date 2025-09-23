Knicks: Josh Hart dice que agravó lesión en el dedo y usará férula esta temporada

El delantero Josh Hart dijo que recientemente agravó una lesión en un dedo y espera usar una férula esta temporada con los Knicks de Nueva York.

Hart se sometió a un procedimiento en el dedo anular derecho en julio después de sufrir la lesión durante los playoffs. Después de tomarse un tiempo libre tras eso, comentó que se lastimó el dedo nuevamente mientras se preparaba para el campamento de entrenamiento de Nueva York que comienza el miércoles.

"Así que probablemente solo usaré una férula esta temporada e intentaré arreglarlo de nuevo el próximo verano", expresó Hart.

Hart manifestó que odia llevar cualquier cosa en las manos, pero quería retrasar la cirugía para poder estar en la cancha. Reconoció que podría tener que considerarlo si la férula afecta su juego.

"No pienso mucho en eso. Sólo trato de salir y jugar como juego y si no puedo jugar como juego y ser agresivo y tener esa mentalidad de dureza con la que normalmente juego, entonces tengo que encontrar un camino diferente", dijo Hart, añadiendo que se dio cuenta de que la lesión inicial era peor de lo que pensaba.

“Pero ahora mismo la expectativa completa es simplemente salir y disputar esta temporada y ayudar a este equipo a tener éxito”, afirmó.

Hart estableció un récord de franquicia la temporada pasada con nueve triples-dobles.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes