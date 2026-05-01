Knicks en segunda ronda: esperan al ganador de 76ers-Celtics y buscan su mejor nivel

Hubo un partido del torneo de la NCAA en 2016 en el que Jalen Brunson, Josh Hart y Mikal Bridges estuvieron del lado ganador de una paliza histórica, una victoria por 44 puntos que sigue siendo la mayor en la historia del Final Four.

Luego ganaron el campeonato nacional de esa temporada con Villanova.

Avancemos una década: Brunson, Hart y Bridges volvieron a estar del lado ganador de otra paliza histórica de postemporada la noche del jueves, cuando los Knicks de Nueva York vencieron a los Hawks de Atlanta por 51 puntos para avanzar a las semifinales de la Conferencia Este. La ventaja fue un récord de los playoffs de la NBA de 47 al descanso, y Nueva York llegó a estar arriba por 61.

El tiempo dirá si les espera otro campeonato.

“Creo que muestra el tipo de equipo que somos, lo que podemos llegar a ser”, comentó Hart.

Lo siguiente para los Knicks será una serie de semifinales de la Conferencia Este contra Boston o Filadelfia desde el lunes. Si los Celtics son los rivales de los Knicks, la serie comenzará en Boston. De lo contrario, comenzará en Nueva York.

Los Knicks perdían la serie 2-1 ante los Hawks hace una semana aproximadamente, tras derrotas consecutivas por un punto, y parecían claramente un equipo en crisis. A partir de ahí, Nueva York se fue 3-0 con un margen combinado de 96 puntos — el segundo tramo de tres partidos más desigual en la historia de los playoffs de la NBA.

“Nos sentimos bien por esta noche y mañana pasamos página. Está bien celebrar las victorias, pero no podemos dejar que esto se alargue. Tenemos que volver a enfocarnos. Así que nos despertamos mañana y vamos a lo siguiente”, expresó Brunson la noche del jueves después de que se consumara la paliza en Atlanta.

Eso es exactamente lo que Brunson, Bridges y Hart tuvieron que hacer en aquella carrera por el título de la NCAA en 2016 y aquella victoria de Villanova por 95-51 sobre Oklahoma en el Final Four.

Por supuesto, no garantiza nada. Nueva York está en la segunda ronda por cuarta temporada consecutiva. Los Knicks no disfrutaban de una racha así desde un tramo de nueve temporadas de 1992 a 2000, pero todavía queda muchísimo trabajo por hacer.

Cuando terminó esta serie contra Atlanta, el entrenador de los Knicks Mike Brown agradeció a muchísima gente — a todo su personal, entrenadores, jugadores y más. También le dio las gracias a alguien en quien probablemente los aficionados de los Knicks no estaban pensando.

“Quin Snyder”, dijo Brown.

Así es: el entrenador de Atlanta.

Snyder obligó a Brown a reaccionar en esta serie, y cuando Atlanta se puso 2-1, los Knicks volvieron al tablero de dibujo de varias maneras — en particular, en cómo jugaban a la ofensiva. Brown prefiere algo más fluido, donde los jugadores puedan reaccionar instintivamente según lo que esté ocurriendo dentro de una jugada. Snyder y los Hawks les quitaron eso en los primeros tres partidos.

En los siguientes tres partidos, Nueva York lanzó con 55% de acierto y promedió 126,7 puntos. Los ajustes funcionaron.

“Nos obligaron a ponernos a pensar, y nos obligaron a jugar diferente, a encontrar maneras de hacer el juego más fácil para nuestros jugadores, poniéndolos en sus fortalezas mientras tratábamos de no obstaculizarlos", dijo Brown. "Hemos cambiado lo que hacemos ofensivamente, pero, de nuevo, fue porque nos empujaron a hacerlo. Y nos sentimos bastante bien al respecto”.

El séptimo choque entre los Celtics y los 76ers será el sábado. El primer sembrado del Este es Detroit, y Orlando los tiene en aprietos en la primera ronda. El segundo sembrado del Este es Boston, que podría despedirse a las primeras de cambio.

¿Los Knicks, terceros preclasificados? No se preocupan por nada durante los próximos días.

“Los aficionados no sabían qué versión iban a ver de nosotros, especialmente durante esta serie", señaló Karl-Anthony Towns, el astro dominicano de los Knicks. "No jugamos nuestro mejor básquetbol. Que podamos enviar un mensaje sobre quiénes podríamos ser cuando estamos funcionando a pleno, es genial para nosotros tener este tipo de video para poder volver a verlo y ver, cuando estamos jugando en nuestro mejor nivel, qué estamos haciendo correctamente”.

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