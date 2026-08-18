Klaveness critica a la FIFA de Infantino por despedir al director de operaciones

La destitución por parte de la FIFA del director de operaciones, Kevin Lamour, quien afirmó que Gianni Infantino engañó al personal con su plan de venta de activos del Mundial fue inaceptable, manifestó el martes la presidenta de la Federación de Fútbol de Noruega, Lise Klaveness, e instó a otros dirigentes del organismo rector a resistirse a órdenes potencialmente perjudiciales.

El despido de Lamour a última hora del lunes se produjo 17 días después de que criticó el proyecto de capital privado de 20.000 millones de dólares de Infantino en entrevista con The Associated Press, lo que contribuyó a que se cancelara horas más tarde.

“Ahora lo echan y se supone que debemos seguir adelante. Es inaceptable, es una gestión basada en el miedo”, declaró Klaveness a la AP en una entrevista telefónica, al describir a Lamour como “el mejor administrador de fútbol que he conocido”.

“Ahora también tenemos que hacer un llamamiento a los líderes y a la administración de la FIFA para que no se sometan a órdenes que saben que no son del interés del fútbol”, añadió Klaveness, apuntando especialmente al secretario general de la FIFA, Mattias Grafström.

Klaveness es exjugadora internacional de Noruega, jueza en Oslo y miembro electa del comité ejecutivo de la UEFA, y ha reforzado la reputación, sostenida desde hace tiempo por su país, de ser un defensor de la buena gobernanza en el fútbol.

Lamour había estado al lado de Infantino por mucho tiempo, primero con altos cargos en la UEFA entre 2007 y 2015, luego en su equipo de campaña para ser elegido presidente de la FIFA en 2016, y desde hace dos años pasó de la UEFA a la FIFA para supervisar sus operaciones en Zúrich.

Infantino en crisis

Con una reputación de ser uno de los ejecutivos más confiables en el a turbio mundo de la política global del fútbol, las críticas directas de Lamour al liderazgo de Infantino intensificaron la crisis en la que se encuentra el presidente de la FIFA.

El hermético plan para vender las ganancias futuras del Mundial a inversores, encabezados por Joshua Kushner generó una reacción adversa de la UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol y la CONCACAF.

Una inversión de 4.200 millones de dólares para adquirir una participación del 20% en una escisión comercial de la FIFA iba a financiar ofertas de 20 millones de dólares para cada una de sus 211 federaciones nacionales miembro. Estas ya son, en la práctica, propietarias del organismo futbolístico sin fines de lucro, que cuenta con reservas de miles de millones de dólares, y habrían tenido como fecha límite mediados de septiembre para aceptar.

En sus declaraciones del 31 de julio, Lamour dijo que el personal de la FIFA había sido “engañado” por la falta de transparencia de Infantino sobre la venta —ahora frustrada— y de cómo “merecen algo mejor que el desprecio y la intimidación”.

El ejecutivo francés instó a los dirigentes del fútbol de todo el mundo “a tomar las decisiones correctas” y cerró con estas palabras: “Si eso significa que pierdo mi trabajo, que así sea. Entenderé y respetaré esa decisión. Al menos dormiré bien esta noche”.

Despedido, no renunció

“Esto es un despido, no una renuncia”, sostuvo Klaveness sobre la salida de Lamour, al sugerir que fue ejecutada por Grafström, “obviamente bajo presión del presidente”.

En un comunicado, la FIFA indicó que “agradece a Kevin sus dos años de servicio y le desea la mejor de las suertes en el futuro”.

“Su declaración fue necesaria para matar el proyecto”, afirmó Klaveness sobre la intervención de Lamour. “Dijo algo que era evidente, y era muy importante que alguien dentro del personal nos contara la historia para que supiéramos que no era la FIFA, como tal, sino una persona”.

Infantino convocó una reunión con la alta dirección sin Lamour en Rabat, Marruecos. Tras esa reunión del 5 de agosto, la FIFA publicó un comunicado en el que pidió disculpas por los errores y señaló que los directivos que asistieron “reafirmaron su pleno apoyo” a la presidencia de Infantino.

“Todos recibimos informes en Marruecos, sabemos que es una gestión basada en el miedo”, expresó Klaveness. “No está en el mejor interés del fútbol”.

Hasta el revuelo por la propuesta de Infantino de “FIFA Forward Enterprise”, parecía seguro que sería reelegido sin oposición el próximo año en Marruecos. La fecha límite para que los rivales se presenten a la contienda es el 18 de noviembre.

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