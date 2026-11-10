Kevin McGonigle gana el Novato del Año de la Liga Americana y Sal Stewart se lleva el de la Nacional

A los Tigres de Detroit les tomó menos de un mes de ver a Kevin McGonigle a nivel de Grandes Ligas para decidir que era digno de un contrato de nueve cifras.

Siete meses después, McGonigle recompensó esa confianza al convertirse en el ganador contundente del premio al Novato del Año de la Liga Americana la noche del lunes. El toletero de los Rojos de Cincinnati, Sal Stewart —otro bateador precoz— se llevó el honor de la Liga Nacional después de anclar el medio de la alineación del equipo durante toda la temporada.

McGonigle —quien disputó la mayor parte de la campaña con apenas 21 años— registró un promedio de bateo de .278 y un OPS de .806, con 18 jonrones, 72 carreras impulsadas, 28 dobles y 12 bases robadas, mientras alternaba tiempo entre la tercera base y el campocorto. Es el primer jugador de los Tigres en ganar el premio desde el lanzador Michael Fulmer en 2016 y el primer infielder de Detroit desde Lou Whitaker en 1978.

El rasgo más notable de McGonigle quizá haya sido su consistencia, aportando una producción constante a lo largo de la larga temporada de MLB.

“Estoy tratando de hacer mi parte y tratando de ayudar a este equipo tanto como pueda y eso es lo que me impulsa todos los días”, dijo McGonigle. “En los días en que estás cansado, los días en que necesitas descansar, tienes que salir, amarrarte los spikes y salir por los muchachos en el clubhouse y esta organización”.

Los Tigres confiaron tanto en el potencial de McGonigle que lo firmaron por 150 millones de dólares y ocho años en abril, apenas unas semanas después de iniciada su temporada de novato. Él respaldó esa confianza con una brillante temporada completa que le valió ser seleccionado al Juego de Estrellas y ayudar a que los Tigres se mantuvieran en la pelea por los playoffs durante gran parte del verano.

Stewart, de 22 años, fue una fuerza en el medio de la alineación de los Rojos con 32 jonrones y 112 carreras impulsadas mientras jugó en los 162 juegos, incluidos 161 como titular. Es el noveno jugador de los Rojos en ganar el premio y el primero desde el infielder Jonathan India en 2021. Fue el primer primera base de la Liga Nacional en llevarse los máximos honores de novato desde Pete Alonso con los Mets de Nueva York en 2019.

Al igual que McGonigle, dos de las mejores cualidades de Stewart fueron su consistencia y disponibilidad. El primera base de 6 pies 1 pulgada y 224 libras fue una selección de primera ronda del draft en 2022 después de ser elegido de una escuela secundaria de Miami y dijo que jugar los 162 juegos fue su logro favorito esta temporada.

McGonigle recibió 28 de 30 votos de primer lugar y terminó con 204 puntos en la votación de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos realizada antes de la postemporada.

Los otros dos finalistas de la Liga Americana fueron el zurdo Parker Messick, de los Guardianes de Cleveland, y el zurdo Payton Tolle, de los Medias Rojas de Boston. Messick quedó segundo, al recibir los otros dos votos de primer lugar y 122 puntos, tras tener marca de 12-9, con efectividad de 2.56 y 193 ponches.

Tolle fue tercero con 54 puntos. Tuvo marca de 9-6, con efectividad de 3.03 y 171 ponches.

Stewart fue seleccionado primero en 20 de 30 boletas y terminó con 170 puntos.

Los otros finalistas de la Liga Nacional fueron el jardinero Carson Benge, de los Mets de Nueva York, y el segunda base JJ Wetherholt, de los Cardenales de San Luis. Benge terminó segundo con siete votos de primer lugar y 107 puntos tras conectar 20 jonrones y robarse 22 bases como un punto brillante en un año a la baja para los Mets .

Wetherholt bateó para .242 con 17 jonrones mientras jugó una excelente defensa. Terminó tercero con tres votos de primer lugar y 99 puntos.

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