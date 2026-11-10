Durant y Sengun impulsan victoria 110-100 de los Rockets ante Nuggets

Kevin Durant anotó 23 puntos y Alperen Sengun sumó 20 para llevar a los Rockets de Houston a una victoria por 110-100 el lunes sobre los Nuggets de Denver que puso fin a una racha de dos derrotas consecutivas.

Jamal Murray encestó dos tiros libres para recortar la ventaja a seis unidades cuando quedaban unos cinco minutos. Pero Christian Braun falló un par de tiros libres después de eso y Houston consiguió canastas de Sengun y Amen Thompson para ampliar la ventaja a 100-90 con cuatro minutos por jugar.

Los Rockets retomaron el rumbo tras perder ante Minnesota y Phoenix después de un inicio de temporada de 7-1.

Murray terminó con 38 puntos en su cuarto partido de esta temporada con al menos 34 unidades, mientras se cortó la racha de dos triunfos seguidos de Denver. Nikola Jokic añadió 25 tantos y registró 16 rebotes y ocho asistencias.

Murray anotó cuatro puntos rápidos, con ayuda de una pérdida de balón de Sengun, para acercar a los Nuggets a cuatro puntos con menos de siete minutos por disputarse.

Pero una canasta corta de Sengun, seguida de un triple de Fred VanVleet, amplió la ventaja de Houston a 96-87 con 5 minutos y medio restantes.

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