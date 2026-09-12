Ketel Marte impulsa 3 carreras y recibe ovación en Chase Field; Diamondbacks arrollan 9-1 a Rangers

Ketel Marte conectó dos dobles e impulsó tres carreras para complacer al público de Chase Field, Corbin Carroll añadió un jonrón de dos vueltas y los Diamondbacks de Arizona arrollaron el viernes 9-1 a los Rangers de Texas.

La actuación de Marte llegó menos de dos semanas después del 31 de agosto, cuando los aficionados locales lo abuchearon en su regreso desde la lista de los lesionados.

El intermedista dominicano, tres veces elegido al Juego de Estrellas, se perdió 13 juegos, una inesperada ausencia que comenzó antes de un partido en Boston, lo que provocó días de confusión sobre su salud y su estado de ánimo.

El veterano segunda base finalmente se disculpó por la manera en que manejó la situación. Recibió en su mayoría ovaciones antes del juego del viernes y el público rugió en señal de aprobación después de sus dos dobles.

Fue un despegue que requería con urgencia el bateo de Arizona, que promediaba menos de tres carreras por duelo hasta ahora en septiembre. Los D-backs están inmersos en una reñida batalla con los Padres de San Diego por el último boleto de comodín de la Liga Nacional.

Los D-backs anotaron cuatro carreras en la quinta entrada y cinco más en la sexta para tomar ventaja de 9-1. Marte conectó un doble de dos carreras en la cuarta, mientras que Carroll y Arenado pegaron jonrones consecutivos en la sexta.

Fue el 20mo jonrón de Carroll en la temporada y la cuarta campaña consecutiva en la que se vuela la barda al menos 20 veces.

El derecho de Arizona Merrill Kelly permitió una carrera en 4 1/3 entradas. El relevista dominicano Justin Martinez lanzó una entrada inmaculada en la sexta, retirando a Wyatt Langford, Evan Carter y Jake Burger con nueve lanzamientos.

El zurdo de Texas Mackenzie Gore (8-11) permitió cuatro carreras en cuatro entradas. Los Rangers cayeron a 72-76 y están a tres juegos de los Guardianes de Cleveland en la disputa por el último comodín de la Liga Americana.

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