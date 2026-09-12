Novatos Báez y Bernal guían a Cardenales a victoria 7-3 ante Medias Blancas

Los novatos Joshua Báez y Leo Bernal conectaron tres hits e impulsaron dos carreras cada uno, y los Cardenales de San Luis se sobrepusieron a un par de vuelacercas de Chase Meidroth para vencer el viernes 7-3 a los Medias Blancas de Chicago.

Chicago perdió su cuarto juego consecutivo y vio recortada su ventaja en la División Central de la Liga Americana a medio juego sobre Cleveland, que venció a Minnesota por 5-2.

Los Medias Blancas han perdido cuatro compromisos seguidos y nueve de sus últimos 12.

El corazón de la alineación de los Cardenales se combinó para batear de 16-10, con seis carreras impulsadas y seis anotadas. Alec Burleson añadió un sencillo impulsor y un doble remolcador, y Jordan Walker conectó sencillo y doble, además de anotar dos veces.

Anthony Kay (9-9) cayó a un registro de 0-4 en sus últimas seis aperturas por Chicago. Trabajó cuatro entradas, en las que permitió tres carreras con cinco hits.

Los Cardenales sumaron tres carreras más ante Trevor Richards en la quinta. Walker pegó un doble con un out y luego llegaron hits productores consecutivos de Burleson, Báez y Bernal.

Gordon Graceffo (8-1) se llevó la victoria al conseguir los dos últimos outs de la quinta entrada, incluido un ponche al bateador emergente Tristan Peters con las bases llenas para proteger una ventaja de 3-2.

Los Medias Blancas también se quedaron sin anotar después de llenar las bases con un out en la sexta, cuando Randal Grichuk se ponchó y el cubano Miguel Vargas elevó un globo.

El inicio del juego se retrasó 70 minutos debido a tormentas previstas que no se materializaron. Meidroth conectó luego el primer lanzamiento de Matthew Liberatore hacia la zona de vegetación frente a las gradas entre el jardín izquierdo y el central para su 13er jonrón.

Meidroth añadió en la tercera un batazo de 391 pies hacia el bullpen del jardín izquierdo para igualar el duelo a 2.

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