Schwarber conecta su 41er jonrón, Marsh destaca con 4 hits y Filis arrollan 9-1 a Rangers

Kyle Schwarber conectó su 41er jonrón en la primera entrada, Brandon Marsh aportó cuatro hits, indluido un cuadrangular solitario que significó la ventaja en definitiva, y los Filis de Filadelfia aplastaron el viernes 9-1 a los Rangers de Texas.

Trea Turner disparó un cuadrangular de tres carreras en una novena entrada de cinco anotaciones y remolcó cinco. El dominicano Cristopher Sánchez (11-3) permitió seis hits y una carrera para igualar su récord personal de victorias, establecido en la temporada de 2024, la única en que el zurdo fue elegido al Juego de Estrellas.

Schwarber conectó un batazo de 413 pies que rozó el poste de foul del jardín derecho. Comenzó el día dos vuelacercas detrás del toletero de Seattle Cal Raleigh, quien lidera las mayores.

Los Filis, líderes del Este de la Liga Nacional, comenzaron su único viaje de nueve juegos fuera de casa en la temporada al poner fin a una racha de diez derrotas en el parque de los Rangers. La racha se remontaba a la victoria de Filadelfia por 14-10 en el día inaugural de 2014 en el Globe Life Park, que aún se encuentra al otro lado de la calle del Globe Life Field, de cinco años de antigüedad.

Josh Jung pegó un sencillo que empató el juego en la primera entrada por los Rangers, que persiguen el comodín de la Liga Americana y han perdido juegos consecutivos en casa después de ganar los ocho anteriores.

Merrill Kelly (9-7) otorgó cinco bases por bolas, su mayor cifra en la temporada, y golpeó a un bateador con un lanzamiento en su primera apertura en casa por Texas desde que fue adquirido de Arizona antes de la fecha límite de canjes. El derecho permitió cinco hits y cuatro carreras en cuatro actos y un tercio.

Por los Filis, el panameño Edmundo Sosa de 1-1 con una anotada.

Por los Rangers, el cubano Adolis García de 4-1. El dominicano Ezequiel Durán de 4-2.