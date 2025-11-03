Kelly Oubre Jr. anota 29 puntos en la victoria de los 76ers 129-105 sobre los Nets

Kelly Oubre Jr. anotó 29 puntos, Tyrese Maxey sumó 26, y los 76ers de Filadelfia derrotaron 129-105 a los Nets de Brooklyn el domingo por la noche.

Oubre encestó nueve de 11 tiros de campo y consiguió 22 unidades en el primer cuarto, pero salió cojeando de la duela tras lesionarse el tobillo al sonar la bocina en el tercero. El alero fue autorizado para regresar a la banca con diez minutos restantes en el tiempo reglamentario, pero no volvió a entrar al juego.

Quentin Grimes añadió 22 tantos desde la banca y VJ Edgecombe tuvo 16 puntos para los 76ers, quienes han ganado cinco de sus primeros seis juegos para comenzar la temporada.

Filadelfia jugó sin Joel Embiid (rodilla izquierda), quien fue descartado por manejo de carga dos noches después de anotar 20 puntos en 25 minutos en una derrota en Boston.

Los 76ers se desempeñaron bien sin su pívot All-Star, lanzando un 52% desde el campo y liderando por hasta 28 puntos.

Filadelfia comenzó el tercer cuarto con un triple de Maxey para ponerse 76-55 antes de que los Nets realizaran una racha de 18-7 para reducir la diferencia a 83-73 con 3:07 restantes.

Grimes anotó las siguientes tres canastas para los 76ers para aumentar la ventaja a 90-78 al final del cuarto. Filadelfia luego comenzó el cuarto período con una racha de 9-0, culminada por un flotador de Maxey con 9:39 restantes en el tiempo reglamentario, dejando el juego fuera de alcance.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes