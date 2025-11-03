Giants son dominados y caen 34-24 ante los 49ers quedando con marca de 2-7

Brian Daboll ama hablar sobre jugar al fútbol complementario. Lo que hicieron sus Giants de Nueva York el domingo fue todo lo contrario.

Errores en la ofensiva, defensa y equipos especiales condenaron a los Giants en una derrota por 34-24 ante los 49ers de San Francisco que no fue tan cerrada como indicó el marcador y se jugó frente a una multitud que sonaba como si el juego se estuviera jugando en el Área de la Bahía en lugar de en el Meadowlands.

"Nunca he jugado un partido en casa que estuviera tan desequilibrado en ese aspecto. Pero ellos tienen una gran base de fanáticos”, señaló el quarterback novato Jaxson Dart.

Theo Johnson y Wan'Dale Robinson dejaron caer pases lanzados directamente a ellos por Dart. Christian McCaffrey quedó completamente libre para uno de los touchdowns más fáciles de su carrera, y él y Brian Robinson Jr. atravesaron a los posibles tacleadores toda la tarde.

Si eso no fuera suficiente, Graham Gano falló un intento de gol de campo hacia la izquierda en el último minuto de la primera mitad, y Zaire Barnes chocó con el retornador Gunner Olszewski en un despeje en el tercer cuarto.

“Tenemos que seguir creyendo que vamos a ganar. No es divertido perder. Fallamos en ciertas fases de jugar al fútbol complementario. Tienes que ganar al menos dos de esas áreas, y no lo hicimos”, añadió Dart.

Esto se sumó a la tercera derrota consecutiva de Nueva York, cayendo a 2-7 esta temporada, con la fecha límite de cambios de la NFL acercándose el martes. Y ocurrió después de que un avión sobrevolara el estadio con un mensaje que decía: “Sr. Mara, ya es suficiente — limpie la casa", con la frustración hirviendo dentro de la base de fanáticos. Otro deseó al propietario John Mara lo mejor en su lucha contra el cáncer.

Para hacerlo aun peor, el centro titular John Michael Schmitz, el apoyador interno Darius Muasau y el receptor novato Beaux Collins abandonaron el juego. Los Giants ya estaban sin sus dos mejores esquineros, Paulson Adebo y Cor'Dale Flott, y el profundo titular Jevon Holland, y eso sin mencionar las lesiones de fin de temporada de Malik Nabers y Cam Skattebo.

Dart y la energía que ha traído son la mayor razón para el optimismo a largo plazo, y mostró destellos contra San Francisco. Completó tres de cuatro pases con un pase de TD a Theo Johnson en la primera serie, y ese fue el punto culminante.

Los Niners anotaron en su primera posesión y se impusieron desde allí. Los Giants han permitido al menos 33 puntos en cada uno de sus últimos tres juegos en esta racha.

“Nada fue lo suficientemente bueno”, añadió Daboll defendiendo su decisión de patear un gol de campo en lugar de intentarlo en cuarta y gol desde la línea de tres yardas, lo que provocó abucheos de los fanáticos locales. “Tenemos que seguir trabajando en nuestros tacleos. Ya sea terminando tacleadas o atrapadas, tenemos que hacerlo mejor”.

Dart y Daboll han trabajado estrechamente juntos desde que los Giants volvieron a la primera ronda para seleccionar al producto de Mississippi como su futuro en la posición más importante del fútbol. Al ser preguntado sobre la presión para un cambio de entrenador, Dart se mostró evasivo.

“Solo puedo controlar lo que puedo controlar. Como equipo, deberíamos estar pensando de la misma manera”.

