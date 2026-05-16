Kelly aporta sencillo decisivo y 4 impulsadas para que Cachorros dobleguen 10-5 a Medias Blancas

Carson Kelly conectó un sencillo que rompió el empate en la séptima entrada e impulsó cuatro carreras, y los Cachorros de Chicago cortaron una seguidilla de cinco victorias de los Medias Blancas de la misma ciudad al doblegarlos el viernes por 10-5.

Ante una multitud de 38.723 personas, el primer lleno total de la temporada en casa para los Medias Blancas, los Cachorros tomaron la delantera para no soltarla después de desperdiciar ventajas de 1-0 y 4-1.

Kelly pegó un sencillo productor en la cuarta entrada; un batazo dentro del cuadro con las bases llenas ante Bryan Hudson (1-1) en la séptima que puso a los Cachorros arriba de manera definitiva por 5-4, y un doble de dos carreras en una octava de cuatro anotaciones que amplió la ventaja a 10-4.

Jarred Kelenic conectó su primer jonrón con los Medias Blancas, un batazo de 446 pies en la novena entrada ante el mexicano Javier Assad.

Trent Thornton (2-0) ponchó a dos en dos innings perfectos.

Colson Montgomery, el cubano Miguel Vargas y Kelenic conectaron vuelacercas solitarios por los Medias Blancas.

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