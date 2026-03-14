Kawhi Leonard anota 28 puntos en la victoria 119-108 de Clippers sobre Bulls

Kawhi Leonard anotó 28 puntos, Bennedict Mathurin sumó 26 y los Clippers de Los Ángeles ampliaron a cuatro su número de triunfos consecutivos, al derrotar el viernes 119-108 a los Bulls de Chicago.

Jordan Miller agregó 14 puntos para ayudar a que los Clippers, octavos en la clasificación, ganaran por séptima vez en ocho partidos y afianzaran su control de un pasaje en el minitorneo de play-in de la Conferencia Oeste.

Tras comenzar la temporada con marca de 6-21, Los Ángeles tiene su mejor registro de la campaña con dos juegos por encima de .500, 34-32.

Leonard anotó al menos 20 puntos por 44º partido consecutivo para empatar el récord de la franquicia, establecido por Bob McAdoo con los Braves de Buffalo en 1974-75.

Los Clippers no contaron con Daruis Garland, adquirido en la fecha límite de canjes y quien está cuidando una lesión en el dedo gordo del pie izquierdo. Los Ángeles disputó el primero de dos partidos en noches consecutivas.

Josh Giddey logró su 11º triple-doble de la temporada para los Bulls con 20 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias. Tre Jones encestó 21 puntos y Matas Buzelis aportó 18. Sin embargo, los Bulls terminaron 2-3 en una gira por la Costa Oeste.

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