Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

José Berríos de Azulejos visitará a un especialista por inflamación de codo

AZULEJOS-BERRÍOS
AZULEJOS-BERRÍOS (AP)

José Berríos, lanzador de los Azulejos de Toronto, consultará a un especialista debido a una inflamación en el codo derecho.

El mánager de los Azulejos John Schneider informó a los reporteros que el derecho boricua se reunirá con el doctor Keith Meister el martes. Berríos no volverá a lanzar antes de esa visita.

El problema en el codo había impedido que Berríos se uniera a Puerto Rico para el Clásico Mundial de béisbol.

Berríos, de 31 años, tuvo una marca de 9-5 con una efectividad de 4,17 en 31 apariciones con los Azulejos la temporada pasada. Terminó la campaña en la lista de lesionados y no lanzó en la postemporada, donde Toronto se abrió paso hasta la Serie Mundial que perdieron con los Dodgers de Los Ángeles.

_____

Relacionados

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in