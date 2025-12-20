Juventus vence 2-uno a Roma y queda a un punto del top cuatro en la Serie A

La Roma perdió la oportunidad de llegar a la cima de la Serie A tras caer el sábado 2-1 ante la Juventus.

Francisco Conceição y Loïs Openda anotaron para la Juventus antes de que Tommaso Baldanzi acercara a sus rivales La Juventus se colocó a un punto de la Roma, que ocupa el cuarto lugar.

El equipo de Gian Piero Gasperini habría igualado al Inter de Milán, líder de la Serie A, con una victoria, ya que los tres equipos por encima de la Roma —y el Bologna— no juegan esta semana debido a que están disputando la Supercopa de Italia en Arabia Saudí.

Paulo Dybala, quien ganó cinco títulos de la Serie A con la Juventus, casi le dio a la Roma un comienzo perfecto, pero su remate fue demasiado débil y directo a los brazos del portero de la bianconeri Michele Di Gregorio.

La Juventus abrió el marcador al final del primer tiempo. Conceição encontró a Kenan Yıldız por la izquierda y este se internó antes de enviar un centro raso que Andrea Cambiaso remató de tacón hacia Conceição, quien disparó al rincón inferior derecho.

El portero de la Roma, Mile Svilar, realizó paradas magníficas y volvió a lucirse al 70 al desviar un cabezazo de Weston McKennie, pero tocó el rebote para que Openda lo enviara a la red vacía.

La Roma volvió al partido cinco minutos después, cuando Wesley hizo una gran jugada para recuperar el balón y lo envió a Lewis Ferguson. Su disparo angulado fue detenido por Di Gregorio, pero Baldanzi aprovechó el rebote.

Yıldız golpeó el poste derecho a los 80 minutos.

Sin ganador

Lazio y Cremonese no aprovecharon sus oportunidades y empataron 0-0.

Lazio, que logró una victoria por 1-0 contra el Parma el fin de semana pasado a pesar de terminar el partido con nueve hombres, casi consiguió otro gol en el último suspiro.

El defensor de Cremonese, Federico Ceccherini, recibió una tarjeta roja directa en el cuarto minuto del tiempo de descuento por derribar a Matteo Cancellieri justo fuera del área cuando el delantero de Lazio se dirigía hacia el gol.

El tiro libre de Danilo Cataldi rozó la parte superior del travesaño.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes