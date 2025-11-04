Jusuf Nurkic anota en el último segundo y da la victoria al Jazz 105-103 sobre los Celtics

Jusuf Nurkic encestó tras un rebote ofensivo con 0,6 segundos restantes y el Jazz de Utah superó un déficit de doble dígito en la segunda mitad para vencer 105-103 a los Celtics de Boston la noche del lunes.

Keyonte George anotó un máximo de la temporada con 31 puntos, y Lauri Markkanen agregó 20 unidades y nueve rebotes para ayudar al Jazz a poner fin a una racha de tres derrotas consecutivas.

Los Celtics tuvieron la oportunidad de empatar, pero Jaylen Brown fue sancionado con una falta en la jugada de saque. Boston desafió la decisión, pero no tuvo éxito, permitiendo al Jazz sacar el balón y agotar el tiempo.

Brown lideró a Boston con 36 tantos, pero no logró encestar en nueve intentos desde la línea de tres puntos. Boston tuvo su porcentaje más bajo de la temporada desde más allá del arco con un 21.6% (11 de 51).

Payton Pritchard sumó 18 puntos y Derrick White terminó con diez para los Celtics. Han perdido sus últimos dos partidos después de ganar tres consecutivos.

Utah borró un déficit de diez puntos al medio tiempo, superando a los Celtics 25-14 en los primeros siete minutos tras el descanso para tomar su primera ventaja de la noche, 61-60.

El juego estaba empatado a 101 con un minuto por jugar cuando Utah fue sancionado por una violación defensiva de tres segundos.

White encestó el tiro libre técnico. Pero en la posesión siguiente, Brown tropezó y perdió el balón ante Markkanen, quien se dirigió a la canasta para una bandeja.

Neemias Queta fue sancionado con una falta y encestó uno de dos tiros libres para empatar, preparando la última posesión del Jazz.

