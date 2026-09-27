Justin Verlander se despide de forma emotiva del béisbol, rodeado de su familia y compañeros

Justin Verlander acababa de retirar al primer bateador de la sexta entrada para poner fin a su carrera en las Grandes Ligas cuando el mánager de los Tigres de Detroit, A.J. Hinch, caminó desde el dugout hacia el plato. La hija de 7 años del lanzador de pronto esprintó hacia el montículo.

“Eso me tomó completamente por sorpresa y me golpeó como una tonelada de ladrillos”, manifestó Verlander.

Una carrera estelar para el derecho de 43 años terminó con una remontada para vencer el sábado 4-3 a los Piratas de Pittsburgh. Las emociones de Verlander será recordado más que el marcador de un juego sin trascendencia en el penúltimo día de su 21ª temporada en las Grandes Ligas.

“Eso fue increíble. Estaba sollozando y tuve que asegurarme de que ella entendiera que yo estaba feliz”, comentó Verlander. “Nunca me había visto llorar así”.

Genevieve Verlander, con una camiseta de los Tigers con el nombre de su papá y el número 35, vio la señal de Hinch y corrió. Cuando llegó al montículo abrazó a su padre, quien se inclinó para abrazarla y empezó a temblar.

Hinch se unió a ellos unos 25 segundos después para otro abrazo, y luego Verlander quedó rodeado por compañeros de los Tigers que subieron al montículo.

Hinch había planeado la visita de Genevieve al montículo con la esposa de Verlander, la modelo Kate Upton.

“Es difícil sorprender a un tipo que tiene todo planeado y trazado más que cualquier ser humano que haya conocido”, dijo Hinch, quien fue era el mánager de Houston cuando los Astros, junto con Verlander ganaron al título de la Serie Mundial de 2017. “Queríamos idear algo especial, y su familia lo es todo para él”.

Diez veces All-Star y ganador en tres ocasiones del premio Cy Young, Verlander dejó el terreno tras su última aparición en el montículo agarrando la mano de su hija, mientras la multitud en Comerica Park le brindaba una ovación de pie.

Upton, sosteniendo al hijo de 1 año Bellamy, se unió a Justin y Genevieve para un abrazo grupal en la pista de advertencia frente al dugout de los Tigers, y Justin chocó las manos con compañeros y se quitó la gorra ante el público antes de bajar los escalones del dugout con su familia.

“Obviamente he hablado mucho de cómo ha cambiado mi vida y de cómo mi familia es lo que más espero en mi retiro”, señaló el lanzador. “Salir del campo con ellos para terminar mi carrera es tan bueno como podría haber soñado”.

Hinch llevó a la familia del venezolano Miguel Cabrera al campo cuando salió de su último juego en 2023.

“Normalmente no dejan que personas sin uniforme entren al campo”, explicó Hinch. “Pero hacen excepciones con tipos que van a ser miembros del Salón de la Fama en su primera votación”.

En total, hubo una espera de 5 minutos y medio hasta que el relevista Tyler Kinley lanzó su primer pitcheo.

Verlander permitió dos carreras y cinco hits en 5 1/3 entradas, con una base por bolas y seis ponches, en una actuación de 91 lanzamientos. Esta fue su segunda apertura del año y la primera desde el 30 de marzo, en una temporada descarrilada por una cadera adolorida y una lesión en el tendón de la corva.

“No quería un cameo. Quería que hoy fuera una salida competitiva, y pudimos notar en la tercera y cuarta entradas que no estaba batallando”, indicó Hinch. “Sin duda nos dejó un recordatorio de por qué es uno de los mejores de todos los tiempos”.

El jonrón para terminar el juego del venezolano Eduardo Valencia significó que Verlander no cargó con la derrota en su despedida. Terminó con marca de 266-159, efectividad de 3,33 y 3.560 ponches, octavo en la lista histórica.

“Fue un gran cierre para un gran día”, dijo Hinch. “No había manera de que Justin Verlander fuera a cargar con la derrota en su último juego como Tiger”.

Verlander recibió una ovación de pie cuando se dirigió al bullpen para calentar y una aún más larga cuando regresó al dugout antes del primer lanzamiento. El ganador del Óscar J.K. Simmons, aficionado de los Tigers desde hace mucho tiempo, lo anunció como parte de la alineación titular de Detroit.

Verlander salió al campo para la primera entrada con otra ovación. Estaba solo en el terreno mientras sus compañeros se quedaron en el dugout para darle el protagonismo.

“Todas las ovaciones de hoy me trajeron muchos gratos recuerdos de los viejos tiempos aquí, cuando este parque era estruendoso cada noche”, expresó Verlander. “Mi cuerpo, sin embargo, no me recordó en absoluto esos días”.

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