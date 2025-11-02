Stay up to date with notifications from The Independent

Justin Herbert se recupera de una intercepción para touchdown y Chargers vencen 27-20 a Titans

Teresa M. Walker
Domingo, 02 de noviembre de 2025 17:15 EST
Justin Herbert lanzó para 250 yardas y dos touchdowns, corrió para otra anotación, y los Chargers de Los Ángeles vencieron el domingo 27-20 a los desafortunados Titans de Tennesse, logrando su tercera victoria en cuatro juegos.

Herbert, quien llegó liderando la NFL con 2.140 yardas por pase, se recuperó de una intercepción temprana y de perder a ambos tackles por lesiones antes del medio tiempo. El tackle derecho Bobby Hurt se lesionó la ingle en el primer cuarto, y el tackle izquierdo Joe Alt fue retirado en camilla en el segundo después de volver a lesionarse el tobillo derecho.

Odafe Oweh tuvo dos de las cuatro capturas de Los Ángeles.

Los Chargers (6-3) tomaron el control a mitad del tercer cuarto, deteniendo a los Titans y al corredor Tony Pollard en jugadas consecutivas en la yarda uno para proteger una ventaja de 20-17.

Herbert luego condujo a los Chargers 99 yardas en 15 jugadas, consumiendo nueve minutos y tres segundos del reloj. Herbert anotó él mismo, corriendo hacia la zona de anotación para un touchdown de una yarda, celebrando una ventaja de 27-17 con un deslizamiento de béisbol.

