Justin Herbert lidera a los Chargers en el último minuto para vencer 29-27 a los Dolphins

Justin Herbert escapó de la presión de los Dolphins y conectó con Ladd McConkey para una recepción y carrera de 42 yardas en el último minuto para dejarle el camino a Cameron Dicker para su quinto gol de campo del juego, y los Chargers de Los Ángeles se recuperaron para vencer el domingo 29-27 a Miami 29-27.

Los Dolphins superaron un déficit de diez puntos en el último cuarto y tomaron la delantera cuando Tua Tagovailoa lanzó un pase de touchdown de una yarda a Darren Waller con 46 segundos restantes.

Nyheim Hines colocó a los Chargers en la yarda 35 de Miami con un regreso de 40 yardas en el saque inicial subsiguiente. En segunda y diez, Herbert avanzó en el bolsillo, se liberó de Jaelan Phillips y lanzó un pase corto a McConkey, quien salió del campo en la yarda 17 de Miami. El gol de campo de 33 yardas de Dicker le dio la victoria a Los Ángeles (4-2), que rompió una racha de dos derrotas consecutivas.

Herbert completó 29 de 38 pases para 264 yardas y dos touchdowns. Kimani Vidal, quien llevó la mayor parte de los acarreos para el diezmado backfield de Los Ángeles, terminó con 18 acarreos para 124 yardas y tuvo una recepción de touchdown de siete yardas. McConkey tuvo siete recepciones para 100 yardas y un TD.

