Junior Caminero se lesiona un pie pero dice que jugará el 5to juego de la Serie Mundial

El toletero estelar Junior Caminero se lesionó el pie izquierdo durante el cuarto juego de la Serie Mundial, en el que los Rays de Tampa Bay remontaron en los innings extra para derrotar el martes a los Cerveceros de Milwaukee.

Sin embargo, el dominicano aseveró que jugará el miércoles en el quinto juego.

Caminero empezó a cojear después de embasarse por un error en un tiro del antesalista mexicano Joey Ortiz para abrir la 12.ª entrada. Fue el inicio de una remontada dramática para que los Rays superaran 4-3 a los Cerveceros de Milwaukee y se mantuvieran con vida.

El quisqueyano corrió de primera a tercera con un sencillo de Liam Hicks antes de ser reemplazado por el corredor emergente Cedric Mullins.

Caminero no reveló el alcance de su lesión, pero señaló que no importaba, en momentos en que Tampa Bay estaba al borde de la eliminación.

“Si mi pie está roto, jugaré mañana”, aseguró.

Caminero, de 23 años, conectó 42 jonrones y remolcó 101 carreras mientras disputaba los 162 juegos durante la temporada regular. En esta postemporada, tiene apenas un jonrón y cinco carreras impulsadas en 13 juegos.

Los Rays batean para .195 con un solo jonrón en la Serie Mundial. El mánager Kevin Cash considera que su equipo necesita a su mejor bateador en la alineación para mantener viva su temporada.

“Jugará mañana aunque sea con una sola pierna”, afirmó Cash. “Me aseguraré de ello”.

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