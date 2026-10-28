Rays remonta 4-3 a Cerveceros en entradas extras y fuerzan al quinto en la Serie Mundial

Jonny DeLuca y el bateador emergente Ben Williamson conectaron sencillos productores la noche del martes en una sorprendente remontada en la 12.ª entrada, y los Rays de Tampa Bay evitaron la eliminación en la Serie Mundial con una victoria de 4-3 sobre los Cerveceros de Milwaukee forzando al Juego 5.

Cooper Pratt conectó un jonrón para romper el empate ante Ian Seymour en la parte alta de la 12.ª, cuando Milwaukee se acercaba a una barrida y a su primer título de la Serie Mundial.

Pero los Rays, que también buscan su primer campeonato, reaccionaron en la parte baja después de un error de tiro del antesalista mexicoamericano Joey Ortiz en el rodado de apertura del dominicano Junior Caminero frente al relevista venezolano Antonio Senzatela.

Liam Hicks conectó un sencillo ante Shane Drohan, quien entró a relevar en su primera aparición desde el 15 de octubre, y el sencillo de DeLuca al jardín central impulsó al corredor emergente Cedric Mullins para empatar el marcador 3-3.

El sencillo de Chandler Simpson llenó las bases y Milwaukee empleó un cuadro de cinco hombres con el cuadro jugado adelantado.

Williamson, que llevaba de 15-1 en la postemporada, conectó un rodado suave por encima del primera base Jake Bauers y hacia el jardín derecho.

El Juego 5 será la noche del miércoles en el Tropicana Field.

Tampa Bay se convirtió en apenas el quinto de 26 equipos que quedaron abajo 3-0 en la Serie Mundial en ganar el Juego 4. Los cuatro anteriores perdieron el Juego 5.

De 43 equipos que han estado abajo 3-0 en cualquier serie de postemporada al mejor de siete, el único que se recuperó para ganar fueron los Medias Rojas de Boston contra Yankees de Nueva York en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2004.

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