Jugadores de Italia celebran éxito en el Clásico Mundial con la dolce vita: café, vino y Armani

Dylan DeLucia lanzó cuatro entradas sin permitir carreras contra Puerto Rico para ayudar a impulsar a Italia a su primera semifinal del Clásico Mundial de Béisbol e inmediatamente fue consciente del impacto que generó un equipo que celebraba los jonrones con tragos —de espresso.

“Abrí mi teléfono después del juego y tenía como 60 mensajes directos y estaban en palabras... que no sabía cómo decir. Así que definitivamente voy a tener que usar Google Translate, sin duda”, explicó el lanzador el domingo sobre sus mensajes directos. Italia juega contra Venezuela el lunes por la noche por un boleto a la final del campeonato, que ya tiene en Estados Unidos a su primer protagonista.

Solo tres jugadores incluidos en el roster de Italia nacieron en Il Bel Paese: el zurdo de los Angelinos de Los Ángeles Sam Aldegheri; Gabriele Quattrini, un derecho de 29 años que ha lanzado en la Serie A italiana; y Claudio Scotti, un derecho de 27 años a quien los Mets de Nueva York dejaron libre de un contrato de ligas menores en 2023.

El roster de Italia también incluye al lanzador All-Star de Filadelfia, Aaron Nola, quien abriría la final del martes, y al primera base All-Star de Kansas City Vinnie Pasquantino, el capitán del equipo, que le da un beso en cada mejilla a cada compañero que conecta un jonrón.

Los bateadores de batazos largos hacían una bella figura, homenajeados con una chaqueta Giorgio Armani durante la celebrazione en el dugout.

Tras cada victoria en un arranque de 5-0, el equipo se dio el lujo de la dolce vita: a lanzadores y jugadores se les entregó una botella de vino a cada uno, una sugerencia del publicista del equipo Jason Zillo, de los Yankees de Nueva York. El pedigrí aumenta con cada triunfo, y las selecciones han incluido Francesco Rinaldi Barolo, Barbaresco Montefico, Antinori Prunotto: Bric Turot y Bertani Amarone della Valpolicella Classico.

“Anoche se me olvidó quitarles las bolsas de papel marrón cuando las repartí, así que parecía que estaba pasando cuarentas a los muchachos del equipo después de que ganamos”, comentó Pasquantino después de convertirse en el primer jugador con un partido de tres jonrones en un Clásico Mundial, en la victoria de la fase de grupos sobre México.

En una nación loca por el fútbol, donde el calcio es omnipresente, los Azzurri del béisbol han logrado causar cierto impacto.

La portada del domingo de La Gazzetta Sportiva estuvo dominada por Inter de Milán, AC Milan y Juventus, pero incluyó un recuadro pequeño en la parte inferior dedicado al béisbol con el titular “CHE ITALIA”, seguido de un subtítulo que comenzaba con “Altra impresa” (Qué Italia... otra hazaña)."

“En el sur de Italia no se juega tanto béisbol y ayer todo el mundo estaba viendo el partido. Me mandan fotos todo el tiempo. Es como la reunión familiar viendo béisbol”, señaló el manager de Italia, Francisco Cervelli.

Receptor de Grandes Ligas de 2008 a 2020, Cervelli nació en Venezuela, hijo de padre italiano, y jugó para los Azzurri en las ediciones del torneo de 2009 y 2018. Se mudó a Florencia, Italia, el año pasado después de reemplazar como manager al miembro del Salón de la Fama Mike Piazza.

Aficionado de la Juventus, por supuesto sigue la Serie A.

“Si miras el periódico, van a ser cinco, seis páginas sobre fútbol”, afirmó. “Y ahora estamos nosotros. Ayer creo que fue la primera vez que la selección nacional estuvo en la televisión”.

Pasquantani nació en Richmond, Virginia, y dice que se volvió elegible para los Azzurri porque su bisabuelo paterno era de Italia.

Los jonrones se celebran este año con sorbos de una Lavazza Classy Mini, y Pasquantino es el barista actual. Tomó el relevo de Piazza, quien tenía una máquina Nespresso en el dugout en el CMB de 2023.

“Creo que, de manera cómica, resultó que el primer día estaban demasiado calientes. Así que la gente los escupía”, contó Pasquantino. “Pero es solo café. No le estoy echando nada más que café”.

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