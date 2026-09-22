Jugadores de Argentina piden por continuidad de Scaloni: "Es la persona principal en el armado"

Mientras el técnico Lionel Scaloni no ha definido todavía su continuidad al frente del subcampeón mundial Argentina, los futbolistas fueron contundentes: “ojalá que siga”.

“Para mí es uno de los entrenadores más importantes, me hizo debutar, ojalá que siga”, afirmó Nicolás Paz, el mediocampista del Como de Italia al llegar el martes a Buenos Aires para sumarse a las prácticas de la Albiceleste.

El tricampeón mundial jugará entre el 30 de septiembre y el 6 de octubre amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín de local. Este último duelo, previsto para el 6 de octubre en el estadio Monumental de Buenos Aires, marcará la despedida del capitán Lionel Messi tras anunciar su retiro internacional.

Si bien el foco está puesto en la última función del astro de 39 años con la casaca de su país, existe gran expectativa sobre qué decisión tomará el entrenador Scaloni, a quien se le vence el contrato en diciembre.

Ideólogo del título mundial en 2022 y de la conquista de las Copa Américas 2021 y 2024, Scaloni sugirió que podría dejar el cargo tras la derrota 1-0 ante España en la final del Mundial. el 19 de julio pasado. Sin embargo, el técnico mantiene negociaciones con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para renovar contrato.

En medio de la incertidumbre, sus dirigidos sentaron posición.

“Esperemos que siga", manifestó el defensor Cristian Romero, del Atlético de Madrid, en diálogo con periodistas al arribar este martes a la capital argentina. "Es la persona principal en el armado de esta selección, así que obviamente esperamos que siga”.

Leonardo Balerdi, zaguero de la Roma, manifestó que “sería un privilegio para nosotros que siga”.

Otro que abogó por la continuidad de Scaloni fue Gianluca Prestianni: "Fue el quien le dió todo a la selección en este último tiempo e hizo muy feliz a todos los argentinos”, destacó el extremo de Benfica.

“Los éxitos que tuvo y lo que logró formar en la selección, nosotros le tenemos mucho cariño, mucho aprecio”, valoró el arquero Juan Musso, del Atlético de Madrid.

Scaloni lleva ocho años al frente de Argentina. Dirigió 104 partidos, con 76 triunfos, 18 empates y 10 derrotas. Además, hilvanó el mayor invicto en la historia del seleccionado con 36 encuentros sin caídas.

El técnico, de 48 añso, no hizo declaraciones desde su arribo al país. El próximo martes ofrecerá una conferencia de prensa en la previa al primer amistoso contra Bolivia en la provincia de Córdoba.

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