El quarterback Mark Sánchez planea declararse culpable por pelea fuera de hotel

El quarterback retirado y exanalista de Fox Sports Mark Sánchez planea declararse culpable antes de un juicio derivado de una pelea ocurrida en octubre de 2025 con un camionero fuera de un hotel de Indianápolis, según registros judiciales presentados el jueves.

Una moción solicita al tribunal que programe una audiencia para la declaración de culpabilidad y la sentencia de Sánchez en el Tribunal Superior del Condado de Marion. Los registros en línea no indicaban de qué cargos planea declararse culpable Sanchez.

“Éste es un avance positivo. Estamos ultimando un acuerdo con la fiscalía que ofrece una vía para resolver el caso del estado", informó Nick Sánchez Jr., hermano y asesor legal de Mark, en un comunicado. "También nos alientan las conversaciones constructivas que se están llevando a cabo respecto del asunto civil relacionado. Hay un impulso real para cerrar por completo este capítulo”.

Sánchez enfrenta un cargo de agresión con agravantes, junto con tres cargos menores, por lo que, de acuerdo con los fiscales, fue una pelea por un lugar en el estacionamiento.

El juicio con jurado del exmariscal de campo de la NFL estaba programado para comenzar el martes. Se había reprogramado cinco veces desde que inicialmente se fijó para comenzar en diciembre.

Sanchez y Fox Sports también enfrentan una demanda civil presentada por el camionero Perry Tole.

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