Judge queda fuera del roster de Yankees para la serie de comodines por lesión en la pantorrilla

El lesionado capitán de los Yankees, Aaron Judge, quedó fuera del roster de Nueva York para la serie de comodines de la Liga Americana contra los Medias Rojas de Boston, que comienza la noche del martes.

Giancarlo Stanton, fuera desde el 24 de abril por distensiones en los músculos de la pantorrilla de ambas piernas, fue incluido. También lo fue el jardinero central Trent Grisham.

Judge, fuera de acción desde el 16 de septiembre por una distensión en la pantorrilla derecha, realizó una práctica de bateo en vivo en el terreno el lunes, un día antes del primer juego de la serie, en un intento por convencer al mánager Aaron Boone y al cuerpo médico. Recibió dos bases por bolas, conectó un batazo de regreso al montículo y se ponchó mirando en el tercer strike ante sus compañeros Ryan Weathers y el puertorriqueño Elmer Rodríguez.

Nombrado tres veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana, el toletero de 34 años recibió una inyección de plasma baja en plaquetas el 21 de septiembre. Estuvo fuera por una costilla fracturada del 31 de mayo al 8 de septiembre y disputó apenas siete juegos antes de la lesión más reciente.

Judge estuvo limitado a 66 juegos esta temporada. Bateó para .241 con 18 jonrones, 41 carreras impulsadas y un OPS de .871, incluidos .174 con un jonrón y tres impulsadas en septiembre.

Stanton comenzó la temporada con un promedio de bateo de .256, tres jonrones y 14 carreras impulsadas en 24 juegos. El ex MVP de la Liga Nacional, de 36 años, conectó 38 jonrones y remolcó 100 carreras en su primera temporada con Nueva York en 2018, pero desde entonces se ha perdido 500 de 1.194 juegos (41,9%).

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