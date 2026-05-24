Judge corta racha de 11 juegos sin jonrón con uno de 2 carreras y Yankees vencen a Rays

Aaron Judge puso fin a la peor racha de su carrera, de 11 juegos sin impulsar carreras, al conectar un jonrón de dos carreras que dejó en el terreno a Kevin Kelly en la novena entrada y que llevó a los Yankees de Nueva York a vencer 2-0 a los Rays de Tampa Bay el domingo, para su primera victoria en cinco juegos este año ante su rival de la División Este de la Liga Americana.

Después de que Ryan Weathers, de Nueva York, y Drew Rasmussen, de Tampa Bay, lanzaran cada uno siete entradas sin permitir carreras, el jardinero izquierdo de los Yankees, Cody Bellinger, realizó una jugada defensiva clave con dos outs en la octava. Con Oliver Dunn en segunda y el dominicano Junior Caminero en primera, Ryan Vilade conectó un sencillo al jardín izquierdo y Bellinger sacó a Caminero en tercera con un tiro, mientras Ryan McMahon aplicaba el toque antes de que Dunn cruzara el plato.

Kelly (3-2) dio base por bolas a Trent Grisham para abrir la novena y Judge conectó, al primer lanzamiento, una sinker en la esquina interna hacia el jardín contrario.

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