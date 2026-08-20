Josh Tarling correrá la Vuelta a España una semana tras la muerte de su hermano Finlay

El ciclista galés Josh Tarling está listo para participar en la Vuelta a España, que comienza este fin de semana, poco más de una semana después de que su hermano Finlay Tarling muriera en la Volta a Portugal.

Netcompany Ineos anunció el jueves su equipo para la carrera, incluido Josh, el especialista de contrarreloj de 22 años, que regresa a la Vuelta después de debutar en 2024 y un mes después de completar su primer Tour de Francia.

“Todos apoyamos plenamente a Josh en su decisión de participar en la carrera”, manifestó Geraint Thomas, director deportivo del equipo para la carrera.

Finlay Tarling, de 19 años, murió durante la octava etapa de la Volta a Portugal el 14 de agosto, cuando fue atropellado por un vehículo. Según informes, el conductor no vio las señales de los comisarios y entró en la carretera en sentido contrario al de la carrera.

El equipo de ciclismo NSN retiró al día siguiente a su escuadra de desarrollo del resto de la carrera.

Finlay Tarling, al igual que su hermano mayor, también era especialista en contrarreloj.

La 81ª Vuelta comienza el sábado con una contrarreloj individual muy técnica en Mónaco, donde vive el favorito de la carrera, Tadej Pogačar.

El ciclista esloveno busca completar un triplete de Grandes Vueltas tras ganar el mes pasado un quinto Tour de Francia, igualando el récord, para sumarlo a su triunfo en el Giro de Italia de 2024. La Vuelta es la única Gran Vuelta que Pogačar aún no ha conquistado.

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