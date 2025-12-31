Josh Giddey y Coby White de los Bulls se perderán varios juegos por lesiones

Los Bulls de Chicago tendrán que arreglárselas sin sus dos máximos anotadores durante al menos los próximos partidos, ya que Josh Giddey está fuera de juego debido a una distensión en el isquiotibial izquierdo y Coby White está fuera por una tensión en la pantorrilla derecha.

El equipo informó el miércoles que Giddey será reevaluado en dos semanas y White en una. Ambos jugadores se lesionaron en la derrota del lunes por 136-101 ante los Timberwolves de Minnesota.

Giddey salió de la cancha con dificultad debido a una aparente lesión en el isquiotibial izquierdo en el primer minuto de la segunda mitad. El australiano promedia 19,2 puntos, 8,9 rebotes y nueve asistencias en su segunda temporada desde un intercambio con Oklahoma City. Tiene siete triples-dobles.

White, quien promedia 19,2 puntos, salió el lunes en el primer cuarto después de jugar seis minutos y 35 segundos sin anotar. Se perdió los primeros 11 partidos de esta temporada por una lesión similar.

Los Bulls también informaron que el pívot Zach Collins (esguince en el dedo del pie derecho) será reevaluado en diez días. Se perdió el partido del lunes.

Chicago recibió a Nueva Orleans el miércoles por la noche.

