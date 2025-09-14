Josh Allen termina con nariz ensangrentada, pero Bills superan 30-10 a Jets

Josh Allen se sobrepuso a una nariz ensangrentada que lo dejó fuera de juego durante dos jugadas, James Cook corrió para 132 yardas y dos touchdowns, y los Bills de Buffalo se impusieron con facilidad el domingo 30-10 sobre los Jets de Nueva York.

Buffalo, que venía de una victoria por remontada de 41-40 sobre Baltimore, no necesitó dar la vuelta al final, ya que los Bills (2-0) neutralizaron a Justin Fields y la ofensiva de los Jets desde el principio.

Con los Bills (2-0) liderando 10-0, Allen salió del campo con la nariz ensangrentada al final del primer cuarto después de recibir un golpe en la cara cuando intentaba avanzar y fue detenido sin ganancia.

Mitchell Trubisky entró y de inmediato completó un pase de 32 yardas a Joshua Palmer para un primer down. Trubisky luego entregó el balón a Ty Johnson mientras Allen seguía siendo evaluado.

Allen, con su fosa nasal izquierda llena de gasa, regresó al campo en la siguiente jugada para comenzar el segundo cuarto.

Con el juego bien controlado y los Bills liderando 30-3 con 8:23 restantes, Allen salió y Trubisky terminó el partido. Allen completó 14 de 25 pases para 148 yardas y corrió para 59 yardas en seis acarreos.

