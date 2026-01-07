La NFL registra segundo mayor promedio de audiencia en temporada regular desde 1988

La NFL promedió 18,7 millones de espectadores por partido durante la temporada regular, el segundo más alto desde que se comenzaron a registrar los promedios de audiencia en 1988.

El promedio por partido en plataformas de televisión y digitales fue un aumento del 10% respecto a los 17,5 millones de la temporada pasada y un 7% más que en 2023, según la liga y Nielsen. También estuvo cerca del récord promedio de 19 millones, establecido en 1989.

Parte del aumento se puede atribuir a un cambio en la forma en que se cuentan los espectadores. Nielsen comenzó a usar su metodología Big Data + Panel para todos los eventos el pasado septiembre con el inicio de la temporada televisiva actual.

A principios de este año, Nielsen comenzó a medir a los espectadores fuera del hogar para todos los estados excepto Hawái y Alaska, además de incluir datos de televisores inteligentes junto con decodificadores de cable y satélite.

Anteriormente, Nielsen solo medía los 44 principales mercados de medios, que cubrían el 65% del país.

Todos los cinco paquetes semanales de la liga experimentaron aumentos de audiencia. “Thursday Night Football” de Prime Video tuvo las mayores ganancias con un 16%. CBS también tuvo un aumento de dos dígitos con un 11%. “Monday Night Football” de ESPN/ABC y “Sunday Night Football” de NBC aumentaron un 9% y Fox tuvo un incremento del 6%.

Se espera que NBC tenga el programa más visto de la temporada televisiva, ya que transmitirá el Super Bowl el 8 de febrero.

