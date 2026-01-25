José Ramírez acuerda extensión de 7 años y 175 millones con Guardians, según fuente de AP

El antesalista estelar José Ramírez, finalista en la votación para el Jugador Más Valioso, llegó a un acuerdo contractual de siete años y 175 millones de dólares para permanecer con los Guardianes de Cleveland, informó el sábado una persona familiarizada con las negociaciones.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo estaba pendiente de un examen físico y no había sido anunciado.

El dominicano de 33 años ha jugado toda su carrera de 13 campañas de Grandes Ligas en Cleveland. Estaba firmado hasta la temporada 2028. Le quedaban tres años y 69 millones de dólares en la extensión contractual que firmó en 2022, pero ahora promediará 25 millones de dólares durante los próximos siete años.

La extensión también incluye una cláusula que impide su canje y bonificaciones por rendimiento relacionadas con su posición en la votación del Jugador Más Valioso. Ramírez ha terminado entre los cinco primeros seis veces. Fue tercero el año pasado y quinto en 2024.

Cleveland ha llegado a la postemporada ocho veces desde 2013, cuando Ramírez fue convocado a las mayores. Cayó en siete juegos de la Serie Mundial de 2016 ante los Cachorros de Chicago.

Los Guardianes han ganado la División Central de la Liga Americana las dos últimas temporadas.

Ramírez se convirtió en el primer jugador en la historia de la franquicia en tener al menos 250 jonrones y 250 bases robadas la temporada pasada. Es apenas el segundo bateador ambidiestro con esas cifras, uniéndose a Carlos Beltrán (435 cuadrangulares, 312 robos).

Entra en 2026 con 285 vuelacercas y 287 estafas.

Robin Yount, Craig Biggio y Derek Jeter son los otros jugadores que han logrado la hazaña de 250-250 con un solo equipo.

Siete veces elegido al Juego de Estrellas por la Liga Americana, Ramírez tuvo un récord personal de 44 bases robadas la temporada pasada y se convirtió en el cuarto jugador en la historia con múltiples temporadas de al menos 30 jonrones y 40 robos. Consiguió un promedio de bateo de .283, incluyendo una racha de hits de 21 juegos, la más larga de su carrera, del 6 al 28 de mayo.

Ramírez también es el líder de la franquicia en extrabases con 726 y 27 juegos con múltiples jonrones. Es segundo en vuelacercas y carreras impulsadas (949).

