AMA evalúa vetar de Los Ángeles 2028 a Trump y a funcionarios de EEUU por cuotas impagas

La Agencia Mundial Antidopaje contempla la posibilidad de reescribir sus normas para impedir que el presidente Donald Trump y todos los funcionarios del gobierno de Estados Unidos asistan a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028.

Asimismo, la medida podría tener implicaciones para la Copa del Mundo que Estados Unidos alberga este verano junto con México y Canadá.

La propuesta, incluida en la orden del día de la reunión del comité ejecutivo del organismo mundial de lucha antidopaje prevista para el próximo martes, es la maniobra más reciente surgida a raíz de que Estados Unidos se ha negado durante años a pagar sus cuotas anuales a la AMA.

Ese impago forma parte de la protesta unánime y bipartidista del gobierno estadounidense por la forma en que la agencia gestionó un caso relacionado con nadadores chinos y otros asuntos.

The Associated Press se enteró del tema a discutir a través de correspondencia que obtuvo entre la AMA y funcionarios europeos involucrados en la toma de decisiones de la agencia. Otras dos personas con conocimiento de la agenda del encuentro confirmaron a la AP la existencia de la propuesta de reglas.

Esas fuentes no estaban autorizadas a hablar públicamente sobre la orden del día, que no se ha difundido de manera pública.

El portavoz de la AMA, James Fitzgerald, sostuvo que “no hay nada nuevo aquí”, y señaló que las conversaciones sobre qué hacer con los gobiernos que retienen fondos se mantienen desde 2020 y no están directamente relacionadas con Estados Unidos.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes