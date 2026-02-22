Jordan Poole impulsa a Pelicans en la segunda mitad y vencen 126-111 a los 76ers

Jordan Poole tuvo una actuación de 23 puntos que incluyó cinco triples, y los Pelicans de Nueva Orleans superaron a los 76ers de Filadelfia 60-35 durante los últimos 21 minutos para ganar 126-111 el sábado.

Zion Williamson sumó 21 unidades, Saddiq Bey aportó 20, y el veterano pívot DeAndre Jordan capturó 15 rebotes y bloqueó cuatro tiros.

Jordan llegó al encuentro tras haber participado en apenas dos partidos esta temporada y no jugaba desde el 29 de octubre. Hizo sentir su presencia en defensa durante 32 minutos en la cancha ante los 76ers.

Tyrese Maxey anotó 27 tantos y Kelly Oubre Jr. 25 por los 76ers, que aunque perdieron su cuarto partido consecutivo se mantuvieron en el sexto puesto de la clasificación de la Conferencia Este.

Los Sixers estuvieron al frente desde finales del primer cuarto hasta los últimos dos minutos del tercero, y llegaron a tener una ventaja de 11 unidades.

Pero los Pelicans fueron recortando la diferencia y los tiros libres de Jeremiah Fears pusieron a Nueva Orleans arriba 91-89.

New Orleans se disparó a una ventaja de 97-91 tras el tercer perodo y abrió el último periodo con una racha de 23-8, rematada por el triple de Poole que puso el marcador 120-99 con 5:20 por jugar.

A partir de ahí, New Orleans se mantuvo cómodamente al frente, con Poole prácticamente sofocando cualquier posibilidad de una remontada tardía de los Sixers.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes