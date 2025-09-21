Jordan Davis sella la victoria de Eagles 33-26 sobre Rams con 2do bloqueo de gol de campo clave

Jordan Davis bloqueó un intento de gol de campo de Joshua Karty de los Rams en la última jugada del partido y lo devolvió 61 yardas para un touchdown —la segunda patada tapada de los Eagles en el último cuarto— para darle a Filadelfia una emocionante victoria de 33-26 sobre Los Ángeles el domingo.

Los Rams (2-1) lideraban 26-21 a mitad del cuarto cuando Jalen Carter bloqueó el intento de 36 yardas de Karty, y luego Jalen Hurts llevó a los campeones del Super Bowl, los Eagles (3-0), en una serie de 17 jugadas y 91 yardas para el touchdown que les dio la ventaja. Eso dejó 1:48 en el reloj para Matthew Stafford, quien llevó a los Rams a la posición para el intento de 44 yardas de Karty con tres segundos restantes.

Davis, en cambio, se abrió paso, bateó el balón, lo recogió y corrió hasta la zona de anotación, para la 2da victoria consecutiva en casa de los Eagles.

Filadelfia pasó por un primer tiempo apático y estaba detrás 26-7 en el tercer cuarto después del segundo pase de anotación de Stafford en el juego. Karty ya había pateado cuatro goles de campo para los Rams, quienes perdieron un ajustado partido de playoffs de la ronda divisional de la NFC contra los Eagles la temporada pasada.

Los Eagles encontraron su ritmo y un poco de juego decisivo cuando Carter —recientemente multado por la NFL por un incidente de escupitajo en la noche inaugural— logró el primer bloqueo. Sin embargo, fue sancionado por burlarse, empujando a los Eagles de regreso a su propia nueve.

En la serie que les dio la ventaja, Hurts se sacudió su letargo y encontró receptores en gran medida ignorados durante los primeros dos y medio juegos de la campaña. Conectó con A.J. Brown para 25 yardas, DeVonta Smith para 10 y luego el gran pase: Brown se deshizo de un defensor para una ganancia de 23 yardas.

Hurts encontró a Smith para el TD de cuatro yardas que les dio la ventaja en cuarta y gol para completar la remontada de Filadelfia desde un déficit de 19 puntos.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes