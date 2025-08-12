Jonrones de dos carreras de Pérez e Isbel en la sexta dan triunfo 7-4 a Reales sobre Nacionales

El venezolano Salvador Pérez y Kyle Isbel conectaron jonrones de dos carreras en la sexta entrada y los Reales de Kansas City vencieron el lunes 7-4 a los Nacionales de Washington.

Pérez conectó un jonrón contra el novato Cade Cavalli después de que el venezolno Maikel García recibiera un boleto al inicio de la entrada y que empató el juego a cuatro. Adam Frazier conectó un sencillo, lo que provocó la salida de Cavalli, y Jackson Rutledge (1-2) entró y retiró a Randal Grichuk con un rodado para una doble matanza. Nick Loftin conectó un sencillo con dos outs antes de anotar con el cuarto jonrón de Isbel. Pérez llegó a 21 cuadrangulares.

James Wood recibió un boleto al inicio de la primera entrada contra Bailey Falter en su debut en casa para los Reales después de ser adquirido de los Piratas en la fecha límite de cambios. Josh Bell conectó su 15to jonrón, un batazo de 422 pies al jardín izquierdo-central, para dar a los Nacionales una ventaja de 2-0.

García, Pérez y Frazier conectaron sencillos consecutivos para iniciar la segunda, incluyendo la primera carrera de los Reales. El elevado de sacrificio de Loftin empató el juego a dos.

Por los Reales, los venezolanos Maikel García de 3-1 con dos anotadas, Salvador Pérez de 4-2 con dos anotadas y dos remolcadas

___

