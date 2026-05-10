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Jonrón de Turang ante Bednar en el 9no ayuda a Cerveceros a barrer por 4-3 a Yankees

YANKEES CERVECEROS
YANKEES CERVECEROS (AP)

Brice Turang conectó un jonrón ante David Bednar con dos outs en la novena entrada, y los Cerveceros de Milwaukee completaron una barrida de tres juegos con una victoria 4-3 el domingo sobre los Yankees de Nueva York.

Bednar (1-3) ponchó al mexicoamericano Joey Ortiz y el venezolano Jackson Chourio para abrir la novena antes de que Turang conectara un batazo de 411 pies por encima de la barda del jardín central para su primer jonrón de oro en las Grandes Ligas.

Aaron Judge, de Nueva York, pegó un cuadrangular solitario ante Logan Henderson. Judge suma siete jonrones en la primera entrada este año y 92 en su carrera.

El dominicano Abner Uribe (2-1), de Milwaukee, lanzó una novena entrada sin permitir carreras.

El abridor de los Yankees, Carlos Rodón, hizo su debut de temporada y mantuvo a Milwaukee sin hits durante los primeros 3 2/3 innings, pero los Cerveceros borraron un déficit de dos carreras y tomaron la ventaja en la cuarta entrada al aprovechar el descontrol del zurdo.

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El venezolano William Contreras y el dominicano Gary Sánchez recibieron base por bolas.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

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