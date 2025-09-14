Stay up to date with notifications from The Independent

Jonrón de dos carreras de Johnston en la 11ª da triunfo a los Marlins 6-4 sobre los Tigres

Associated Press
Sábado, 13 de septiembre de 2025 20:59 EDT
TIGRES MARLINS
TIGRES MARLINS (AP)

El novato Troy Johnston conectó dos jonrones, incluyendo un batazo de dos carreras que definió el juego en la undécima entrada, y los Marlins de Miami vencieron el sábado 6-4 a los Tigres de Detroit.

El dominicano Agustín Ramírez bateó un doble y un sencillo, mientras que su compatriota Otto López consiguió dos hits e impulsó una carrera con la cuarta victoria consecutiva de los Marlins.

Fue el primer juego de múltiples jonrones en la carrera de Johnston.

Josh Simpson (3-2) consiguió los últimos dos outs en la parte alta de la undécima para llevarse la victoria.

Junk permitió tres carreras y siete hits en seis entradas, ponchando a tres y otorgando una base por bolas.

El abridor de Detroit, Charlie Morton, permitió dos carreras y tres hits en cuatro entradas. Ponchó a cuatro y otorgó cuatro bases por bolas.

Por los Tigres, el venezolano Gleyber Torres de 3-0 con una anotada y una producida. El dominicano Wenceel Pérez de 5-1 con una producida. El cubano Andy Ibáñez de 1-1.

Por los Marlins, el dominicano Heriberto Hernández de 4-0 con una producida y una anotada. Los venezolanos Maximo Acosta de 3-1 con una anotada y Javier Sanoja de 4-1 con una producida.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

