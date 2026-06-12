Jonrón de Alonso y 3 impulsadas de Rutschman llevan a Orioles 7-5 sobre Marineros

Pete Alonso conectó un jonrón para coronar una tercera entrada de seis carreras contra Bryan Woo, y los Orioles de Baltimore resistieron tres cuadrangulares en contra con una victoria la noche del jueves por 7-5 sobre los Marineros de Seattle.

Adley Rutschman impulsó tres carreras y Colton Cowser pegó un jonrón solitario para ayudar a los Orioles a rescatar un empate en la serie de cuatro juegos con los Marineros, líderes del Oeste de la Liga Americana.

Cole Young, Luke Raley y Dominic Canzone conectaron jonrones por Seattle. Los tres batazos fueron contra Kyle Bradish, quien no había permitido más de dos jonrones en sus 80 aperturas previas en las Grandes Ligas.

Bradish duró apenas cuatro entradas. Fue reemplazado por Tyler Wells (1-1), quien lanzó tres entradas sin permitir hits.

Grant Wolfram retiró a Colt Emerson con dos en base y dos outs en la octava, y Andrew Kittredge trabajó la novena para su primer salvamento.

Woo (5-5) retiró a los primeros seis bateadores de Baltimore antes de que Cowser se volara la cerca abriendo la tercera.

El dominicano Julio Rodríguez contectó un sencillo impulsor para acercar a Seattle 6-5.

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