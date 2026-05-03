Jonrón de 3 carreras de Stott y gran salida de Luzardo ayudan a Filis a vencer 7-2 a Marlins

Bryson Stott conectó un jonrón de tres carreras para coronar una primera entrada de seis anotaciones, el peruano Jesús Luzardo lanzó hasta la séptima y los Filis de Filadelfia vencieron el domingo 7-2 a los Marlins de Miami.

Schwarber y Marsh tuvieron dos hits cada uno entre los 11 imparables de los Filis.

Luzardo (3-3), quien lanzó siete entradas sin permitir carreras en su salida anterior, mantuvo sin anotaciones a los Marlins hasta que tuvo problemas en la séptima.

El zurdo permitió el segundo jonrón del dominicamo Esteury Ruiz —un batazo de dos carreras— y salió del juego después de que el venezolano Javier Sanoja conectara un doble. Permitió dos carreras con ocho hits, ponchó a 10 en 6 1/3 entradas. El lanzador de 28 años ha ponchado a 18 y no ha otorgado bases por bolas en 13 1/3 entradas en sus últimas dos aperturas.

Chase Shugert consiguió los siguientes cinco outs y Orion Kerkering lanzó la novena.

Paddack permitió siete carreras —seis limpias— en 2 2/3 entradas. Tyler Phillips lanzó tres entradas sin permitir carreras y Josh Ekness retiró una octava perfecta en su debut en las Grandes Ligas.

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