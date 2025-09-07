Stay up to date with notifications from The Independent

Bauers y Chourio pegan jonrones, Woodruff lanza 6 entradas en blanco y Cerveceros vencen a Piratas

AP Noticias
Sábado, 06 de septiembre de 2025 21:45 EDT
CERVECEROS-PIRATAS (AP)

Jake Bauers y el venezolano Jackson Chourio conectaron sendos vuelacercas de dos carreras, y Brandon Woodruff lanzó seis entradas sin permitir anotación por los Cerveceros de Milwaukee, quienes vencieron el sábado 4-1 a los Piratas de Pittsburgh.

Bauers conectó su cuadrangular con dos outs en la cuarta entrada ante Mitch Keller (6-14) para romper un empate sin anotaciones inmediatamente después de que el venezolano William Contreras había bateado un sencillo. Fue el sexto jonrón de la temporada para Bauers, quien totalizó dos hits.

Chourio conectó su 19º jonrón en la octava entrada ante Evan Sisk para duplicar la ventaja de los Cerveceros, líderes de la División Central de la Liga Nacional.

Woodruff (6-2) permitió sólo dos hits en una labor que inlcuyó ocho ponches y ningún boleto. Había admitido cinco carreras limpias en cada una de sus dos aperturas anteriores.

Aaron Ashby, el cuarto relevista de los Cerveceros, consiguió los últimos cuatro outs para su tercer salvamento.

Los Cerveceros ampliaron su ventaja en la división a seis juegos y medio sobre los Cachorros de Chicago con 19 duelos restantes. Los Cachorros cayeron ante Washington por 3-1 también el sábado.

Keller permitió dos carreras y cinco hits en seis episodios y un tercio. Perdió por cuarta vez en sus últimas cinco aperturas.

Los Piratas evitaron ser blanqueados cuando el dominicano Oneil Cruz conectó un rodado impulsor en la novena entrada.

Sal Frelick de los Cerveceros se fue de 4-2 para elevar su promedio de bateo a .299.

Por los Cerveceros, los venezolanos Chourio de 4-1 con una anotdaa y dos producidas, Contreras de 3-1 con una anotada.

Por los Piratas, los dominicanos Alexander Canario de 1-0, Cruz de 3-0 con una remolcada.

