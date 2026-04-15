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Jonrón de 3 carreras de Ildemaro Vargas ayuda a Diamondbacks a vencer 4-3 a Orioles

DIAMONDBACKS-ORIOLES
DIAMONDBACKS-ORIOLES (AP)

El venezolano Ildemaro Vargas conectó un jonrón de tres carreras en la quinta entrada para impulsar la noche del martes a los Diamondbacks de Arizona a una victoria por 4-3 sobre los Orioles de Baltimore.

Arizona le dio la vuelta al marcador con una remontada más pequeña, un día después de que los Orioles se recuperaran de un déficit de 7-1. Los Diamondbacks perdían 2-0 cuando Vargas le conectó a Trevor Rogers (2-1) su segundo jonrón del año.

Merrill Kelly (1-0) permitió dos carreras y cinco hits en 5 1/3 entradas en su primera apertura de la temporada. Dio cuatro bases por bolas y ponchó a tres.

El dominicano Geraldo Perdomo conectó tres hits por Arizona.

Kelly (irritación del nervio intercostal izquierdo) comenzó la temporada en la lista de lesionados, y el dominicano Samuel Basallo le conectó un jonrón solitario en la segunda entrada. En la tercera, Kelly otorgó bases por bolas a tres bateadores, incluido al dominicano Leody Taveras con las bases llenas para poner el marcador 2-0.

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Después del jonrón de Vargas con un out en la quinta, el venezolano José Fernández conectó un doble impulsor de una carrera para sacar del juego a Rogers.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

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