Jonrón de 2 carreras de Pederson en la 6ta da triunfo a Rangers, 2-1 sobre Orioles

Joc Pederson conectó un jonrón de dos carreras en la sexta entrada, mientras que Nathan Eovaldi y tres relevistas se combinaron para limitar a Baltimore a una carrera, en el duelo que los Rangers de Texas ganaron el viernes 2-1 a los Orioles.

Pederson le hizo swing al primer lanzamiento que vio de Shane Baz (4-11) y envió la pelota a 414 pies, pegada al poste del jardín derecho, para impulsar al venezolano Elias Díaz y darles a los Rangers una ventaja que ya no soltaron.

Fue el 21er jonrón de Pederson en la temporada y su octavo cuadrangular que significó la ventaja en un encuentro de la campaña.

Los Rangers se limitaron a tres hits, aportados por Pederson, Brandon Nimmo y Díaz.

Eovaldi trabajó 5 1/3 entradas y permitió una carrera con cuatro hits, además de ponchar a dos. Tyler Alexander (3-2) se acreditó la victoria tras permitir un hit en dos tercios de entrada. Jacob Latz lanzó dos innings sin permitir carreras para su 22do salvamento.

Los Orioles consiguieron un doble del dominicano Leody Taveras, así como sencillos de Dylan Beavers, Coby Mayo, Colton Cowser y el venezolano Carlos Narváez.

Baz lanzó ocho entradas, en las que permitió dos carreras con tres hits y ponchó a nueve.

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